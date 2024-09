Nelle puntate turche della seconda stagione di Endless love Nihan confesserà a Kemal di amarlo ancora, non riuscendo più a reggere la situazione con Emir. Soydere però non reagirà bene, già furioso con lei per aver scoperto che Deniz è sua figlia. Davanti alle suppliche di Nihan, Kemal le volterà le spalle uscendo dalla porta.

Nihan mette da parte l'orgoglio e dice a Kemal che lo ama

Nei prossimi episodi di Endless love Kemal sarà furioso con Nihan perché avrà le prove che Deniz è davvero sua figlia. E' inverno e c'è tanta neve, Nihan è in una sorta di baita con la bimba.

Quando vede Kemal con i risultati del test del DNA non sa cosa dire, è spaventata e confusa. Gli chiede del tempo per riordinare le idee, ma lui vuole delle spiegazioni: per troppo tempo è stato ingannato su una questione così importante. Emir sta per arrivare e Nihan convince Kemal a uscire, non prima di avergli consegnato il diario di Deniz che ha scritto per tutti questi mesi.

Kemal è sotto la neve e, nonostante il freddo pungente, legge le pagine dedicate a Deniz per poi tornare da Nihan. A quel punto, i ruoli si ribaltano. Sarà infatti Nihan a lasciar perdere il suo orgoglio, confessandogli di amarlo ancora disperatamente. L'unico suo desiderio, gli dirà, è quello di passare la vita con lui e Deniz.

La reazione di Soydere sarà però inaspettata.

Kemal volta le spalle a Nihan

Anche se i suoi occhi tradiranno l'emozione, Kemal sarà ancora molto arrabbiato con Nihan e non cederà alle sue suppliche. Sezin lo pregherà anche di non far sì che Deniz paghi per il loro amore: sa benissimo che Emir è sul piede di guerra e che farà di tutto per eliminarlo.

Dopo un bacio che li avvicinerà, Kemal non avrà intenzione di stare ancora in quella casa e dirà a Nihan di aver bisogno di rinfrescarsi le idee. Voltandole le spalle, uscirà al freddo.

La ripicca di Kemal

Il gesto di Kemal sembra una ripicca per quanto è successo nella prima stagione. Nihan, una volta scoperto di essere incinta, era andata da lui per parlargli in carcere.

Soydere però aveva rifiutato di vederla, cambiando per sempre il loro destino. Delusa per quanto successo, Nihan aveva poi dichiarato alla stampa che lei ed Emir sarebbero diventati genitori. Il video con l'intervista a Sezin fu quindi mostrato a Kemal, che sprofondò nella disperazione. C'è stato anche un altro episodio nel quale Kemal ha voltato le spalle a Nihan.

Lei gli aveva chiesto aiuto, mettendo da parte il passato, e lo aveva convinto a vederla. Peccato che Kemal aveva organizzato tutto per umiliarla e, dopo averle fatto credere di essere ancora innamorato di lei, aveva chiamato Asu - presentandola come sua futura moglie - e invitato Nihan a uscire: ''Quella è la porta'', parole che avevano ferito nel profondo Sezin.