Cruz umilierà Catalina con delle caricature sui giornali che mettono in dubbio la sua femminilità nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che quando Catalina e Pelayo si lasceranno, Cruz farà pubblicare delle notizie false sui motivi della rottura. La marchesa racconterà ai giornalisti che Pelayo tradiva ripetutamente Catalina descrivendo la donna con un carattere ingestibile e poco femminile. Vedersi ritratta con baffi e pantaloni sui giornali ferirà molto Catalina che preferirà andare a vivere nell'hangar in attesa delle scuse della marchesa.

Catalina lascerà la Promessa e andrà nell'hangar

Nelle prossime puntate, Catalina sarà stufa dei dispetti di Cruz e deciderà di lasciare La Promessa per trasferirsi nell'hangar. Ma cosa accadrà di così grave tra lei e la marchesa? La verità si scoprirà soltanto in futuro, quando Manuel tornerà dalla guerra e chiederà a sua sorella spiegazioni sulla sua prolungata assenza dal palazzo. Catalina scoprirà che Pelayo è un trafficante di armi e per questo perderà la fiducia in lui. L'uomo si dirà disposto a tutto pur di ottenere il perdono della sua fidanzata e arriverà a confessare ad Alonso le sue malefatte.

Il marchese avrà una reazione furiosa e mostrerà un lato di sé mai mostrato prima. Alonso aggredirà Pelayo e lo caccerà dalla tenuta, ma Catalina interverrà a suo favore.

Pur non avendo ancora recuperato la fiducia in Pelayo, infatti, la donna sarà dispiaciuta del trattamento che suo padre gli riserverà. Catalina chiederà al marchese di far restare Pelayo al palazzo, dicendo che lo ama ancora. Tra loro, tuttavia, la relazione si considererà chiusa perché per la ragazza sarà impossibile perdonare le bugie di Pelayo.

La verità della rottura tra Cruz e Catalina

In tutto questo, Cruz sarà furiosa perché Pelayo non riuscirà a portare via Catalina dalla tenuta come le aveva promesso. La marchesa, a quel punto, inizierà a rinfacciare alla figlia di Alonso la fine del suo fidanzamento con il conte. La ragazza, già provata per la rottura con Pelayo, non riuscirà a sopportare gli affronti di Cruz, ma il peggio dovrà ancora arrivare.

La marchesa penserà di salvare la reputazione dei Lijan contattando la stampa e dando una versione completamente diversa dalla realtà sulla fine del fidanzamento di Catalina e Pelayo. Cruz racconterà ai giornalisti che il conte tradiva ripetutamente Catalina e sottolineerà anche il carattere indomabile della ragazza, tanto da mettere in discussione la sua femminilità.

I pettegolezzi della marchesa finiranno per diventare delle caricature di Catalina, che sulle pagine dei giornali sarà disegnata con i baffi e i pantaloni. Tutto questo sarà troppo da sopportare per la figlia di Alonso che preferirà lasciare La Promessa e si trasferirà nell'hangar. "Quella donna mi odia", confiderà Catalina a Manuel, dicendosi anche delusa per Alonso, che non è riuscito a mettersi contro sua moglie per difenderla.

La ragazza avrà intenzione di restare in disparte fino a quando non le arriveranno le scuse di Cruz.

Pelayo e Catalina verso le nozze

Nelle puntate de La Promessa attualmente in onda in Italia, Catalina e Pelayo stanno vivendo una storia d'amore apparentemente solida, tanto che lui vuole chiederle di sposarlo. Il conte, spinto da Cruz, ha corteggiato la figlia di Alonso con lo scopo di portarla via dalla tenuta, ma ha iniziato a provare dei veri sentimenti per lei.

Catalina, dal canto suo, ha acquistato sempre maggior fiducia nei confronti del suo fidanzato e ha accettato di avviare con lui un'attività di commercio di marmellate. Catalina ignora completamente che Pelayo fa parte di un'organizzazione criminale e sta sfruttando il business delle marmellate per nascondere armi da far circolare illegalmente.