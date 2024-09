Feliciano farà la proposta di nozze a Teresa nelle puntate de La Promessa in onda dal 30 settembre al 4 ottobre. Le anticipazioni spiegano che il ragazzo si inginocchierà e seguirà la tradizione porgendo l'anello alla sua amata: "Mi vuoi sposare?". Teresa sarà in lacrime dalla gioia e accetterà con piacere di fare il grande passo. Nel frattempo, Jana riceverà un regalo anonimo, mentre Catalina rifiuterà di sposare Pelayo.

Romulo aiuterà Feliciano a comprare l'anello di fidanzamento

Feliciano vivrà un momento molto bello della sua vita e, dopo essersi riconciliato con sua madre Petra, penserà anche all'amore.

Il ragazzo penserà che sia giunto il momento per fare il grande passo con Teresa e si preparerà a farle la proposta di nozze. Per rendere tutto perfetto, Feliciano chiederà l'aiuto di Romulo, che lo accompagnerà a comprare l'anello e gli darà consigli preziosi su come comportarsi. Quando Teresa noterà l'agitazione del suo fidanzato gli chiederà spiegazioni e lui le dirà tutto. "Non avendone uno di famiglia ho dovuto comprarlo", dirà emozionato Feliciano mostrando l'anello a Teresa. Il ragazzo si inginocchierà e le farà la proposta come da tradizione: "Vuoi sposarmi?". La cameriera sarà commossa dalla tenerezza di Feliciano e non potrà fare altro che accettare la sua proposta di nozze. I due daranno la notizia ai colleghi, che saranno entusiasti, e anche Petra accetterà con piacere la scelta di suo figlio.

Un regalo inaspettato per Jana

Per Teresa e Feliciano arriverà il momento di parlare del loro matrimonio anche con i marchesi. Cruz e Alonso non avranno nulla in contrario e accetteranno le nozze per la gioia degli sposi. Feliciano sarà al settimo cielo, ma ci sarà ancora qualcosa a renderlo triste: il fatto che Petra non voglia rivelare a Cruz di essere sua madre.

Nel frattempo, a La Promessa ci sarà il rifiuto di Catalina alla proposta di nozze di Pelayo. La donna spiegherà di amare moltissimo il suo fidanzato, ma non se la sente ancora di fare il grande passo con lui. Emergerà anche la verità sul furto dell'orologio di cui era stata incolpata ingiustamente Maria. Il ladro verrà identificato in Jeronimo, ma Cruz non avrà intenzione di riprendere la cameriera a servizio.

Ci saranno novità anche per Jana, che riceverà un regalo anonimo con Abel che se ne attribuirà il merito. Il medico si renderà conto in un secondo momento di non aver agito con onestà e farà presente a Jana che forse Manuel ha voluto farle un regalo per riavvicinarsi a lei.

Feliciano ha scoperto da poco che Petra è sua madre

Nelle puntate precedenti, Feliciano ha scoperto che Petra non è sua sorella, come aveva sempre creduto, ma sua madre. Tutto è accaduto quando la governante, pur di impedire a Feliciano di costituirsi per l'omicidio di suo padre, ha dovuto dirgli la verità. "Hai ucciso tuo nonno, non tuo padre", ha detto la donna in lacrime, "Io sono tua madre". Feliciano è rimasto sconvolto da questa verità e per settimane è stato lontano da sua madre. Solo dopo aver riflettuto a lungo sul loro rapporto e con l'aiuto di Teresa, il ragazzo ha capito che Petra meritava il suo perdono e ha deciso di iniziare una nuova pagina con lei.