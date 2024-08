Petra rivelerà a Feliciano la verità sul loro legame: "Sono tua madre, non hai ucciso tuo padre hai ucciso tuo nonno". Le anticipazioni de La Promessa dal 12 al 18 agosto spiegano che il ragazzo sarà spiazzato al pensiero di aver vissuto nella menzogna fino ad allora e si allontanerà senza dire una parola, in cerca di un po' di pace. A causa della confusione del momento, Feliciano rinuncerà anche ad andare a denunciarsi alla polizia per aver ucciso suo padre.

La decisione di Feliciano e il timore di Petra

La verità sul passato di Petra avrà le ore contate, perché presto emergerà il suo vero legame con Feliciano.

Tutto avrà inizio quando il ragazzo si lascerà convincere da Teresa e si deciderà a costituirsi per aver ucciso suo padre dopo averlo spinto. Il giovane sarà pronto a pagare per i suoi errori, certo che riceverà uno sconto di pena dovuto alla legittima difesa, visti i tanti abusi subiti da parte di suo padre. Quando Petra scoprirà le intenzioni di Feliciano si opporrà fermamente all'idea di perdere suo figlio. "Ti prego non farmi questo, non ora", implorerà Petra, ma lui non avrà nessuna intenzione di accontentarla. A quel punto la governante si sentirà costretta a dire la verità: "Se non ascolti tua sorella ascolta tua madre, sono tua madre!". Feliciano sarà spiazzato dalle parole di Petra e non riuscirà a comprenderne pienamente il significato.

Feliciano sarà sconvolto dalla verità

Dopo la confessione di Petra, Feliciano in un primo momento penserà che la donna abbia inventato tutto per impedirgli di andare ad autodenunciarsi. "So che è difficile capire dopo tanti inganni", continuerà Petra, "Non hai ucciso tuo padre, hai ucciso tuo nonno". A quel punto Feliciano crederà alle parole della donna, ma non riuscirà a darle nessuna risposta.

Il giovane preferirà andare via e trascorrere del tempo in solitudine per riflettere sul da farsi. Feliciano soffrirà molto per aver vissuto tutta la sua vita nella menzogna fino a quel momento e non si presenterà all'appuntamento con Teresa per andare con lei alla polizia.

La confessione di Feliciano a Teresa

Nelle puntate precedenti, Feliciano si è sentito molto vicino a Teresa, tanto da confidarle il grande segreto che lo tormenta da molto tempo.

Il giovane ha rivelato di aver ucciso suo padre involontariamente. Feliciano ha spiegato che l'uomo abusava di lui e in uno di questi tragici momenti, lui ha spinto il padre per allontanarlo: l'uomo ha battuto la testa ed è morto. Teresa ha compreso il dolore di Feliciano, ma gli ha anche suggerito di costituirsi per alleggerire la sua coscienza. La ragazza ha convinto Feliciano grazie alle sue rassicurazioni. Teresa ha spiegato che tutto si sarebbe risolto per il meglio, soprattutto perché si è trattato di un incidente.