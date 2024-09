Maria si lascerà andare con Salvador dopo una cena romantica nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che, dopo i momenti di felicità vissuti, la cameriera sarà tormentata dal dubbio di essere rimasta incinta. Nel frattempo, Lope e Vera inizieranno la loro storia d'amore, ma ci saranno le prime incomprensioni. Lope chiederà di conoscere i genitori della sua fidanzata, ma lei rifiuterà di fare questo passo.

La sorpresa di Salvador per Maria

Il romanticismo tornerà a far sognare a La Promessa con Jana e Manuel che ritroveranno la passione, ma non saranno gli unici a lasciarsi andare.

Presto, infatti, arriverà un momento magico anche per Maria e Salvador e a prendere l'iniziativa sarà il ragazzo. Maria sarà molto concentrata sullo sciopero della servitù e per questo si servirà dell'aiuto di Manuel, pronto ad accompagnarla a Cordoba per parlare con i sindacalisti. I diritti dei lavoratori non saranno l'unica preoccupazione per Maria che, parlando con Jana, scoprirà che Vera si è introdotta nella sua stanza. Maria avrà anche il timore che la nuova arrivata possa scoprire la valigia piena di soldi che ha trovato. Nel frattempo, Salvador chiederà l'aiuto di Lope e Jana per organizzare una sorpresa a Maria con una romantica cena. La ragazza sarà al settimo cielo per lo splendido pensiero che il suo fidanzato ha avuto per lei e, dopo aver cenato, per i due protagonisti arriverà anche la passione.

Prime difficoltà in arrivo per Lope e Vera

Maria si lascerà andare per la prima volta con Salvador e sarà molto difficile per loro nascondere questa felicità agli amici. La ragazza non farà altro che pensare a quei momenti trascorsi tra le braccia di Salvador, ma all'improvviso sarà colta da una terribile paura. Maria, infatti, inizierà a temere di essere rimasta incinta e questa possibilità la tormenterà.

L'amore sembrerà trionfare anche per Lope perché, dopo tanta timidezza, il cuoco riuscirà a dichiarare il suo amore a Vera e tra loro scatterà il primo bacio. La storia d'amore appena nata, però, subirà una piccola battuta d'arresto quando Lope chiederà a Vera di ufficializzare il loro legame e fargli conoscere la sua famiglia.

Vera rifiuterà di fare un passo così importante, ma lascerà intendere che c'è qualcosa di molto più importante che sta nascondendo.

Per Maria è finito un incubo e Vera ha fatto il suo ingresso a La Promessa

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Vera è appena arrivata al palazzo grazie a Lope che l'ha trovata ferita nel bosco e l'ha portata con sé. La ragazza ha raccontato di essere scappata dalla violenza del padre e il cuoco non ha potuto sottrarsi dall'aiutarla, Nel frattempo, Maria è appena uscita da un vero e proprio incubo. La ragazza, infatti, era stata rapita da Valentin, ossessionato da lei, e tenuta prigioniera in una grotta. Per giorni, i protagonisti de La Promessa sono stati tormentati dalla paura che potesse essere successo qualcosa di brutto a Maria.

Quando la polizia è arrivata a Valentin, quest'ultimo è morto prima di rivelare dove avesse nascosto Maria. Jana e Abel non hanno mai smesso di indagare e alla fine Maria è tornata sana e salva a casa grazie a un'intuizione del medico.