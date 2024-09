Animi tormentati nelle nuove puntate de La Promessa, con Manuel scosso dalle parole di Jana: ''Il senso di colpa ci perseguiterà''. Tutto è destinato a cambiare dopo la morte di Jimena e, come confermano le anticipazioni spagnole, Jana e Manuel avranno molto tempo per parlare del loro incerto futuro e della loro storia d'amore. Ricorderanno il magico momento in cui lanciarono la bottiglia in mare e il suo allontanarsi lento nella corrente assumerà un significato completamente diverso.

I tormenti di Jana e le dolci parole di Maria

La morte di Jimena ne La Promessa cambierà inevitabilmente le trame.

Le reazioni a questo tragico evento saranno diverse e spesso paradossali, specie per Manuel, che avrà la concreta possibilità di dare una svolta alla sua vita, essendo rimasto vedovo. Jana non riuscirà a darsi pace, perché si sentirà in gran parte responsabile del gesto compiuto da Jimena: se non avesse trovato le foto che provano il tradimento con il suo marito, non si sarebbe tolta la vita. Jana affiderà il suo dolore all'amica Maria: "Quello che è successo è stato orribile, ma non so cosa sarebbe successo se le avessero mostrato quelle fotografie".

Maria, dolce come sempre, le accarezzerà il viso e proverà a rassicurarla asciugandole le lacrime: "Non pensare più a quello che sarebbe potuto succedere, nessuno desidera la sfortuna".

Ciò che Jana dirà poi a Manuel sarà ancora più forte.

Manuel e Jana sopraffatti dal senso di colpa

Jana continuerà a ripensare al fatto che Jimena non ci sia più e si sentirà responsabile, insieme a Manuel: "Ho la sensazione che questo senso di colpa ci perseguiterà per il resto della nostra vita ed è orribile". Il marchesino, che nel frattempo sarà sceso in giardino per cercare di trovare un po' di pace, comincerà ad avere dei dubbi anche sui suoi sentimenti per Jana: ''Sai che da quando è morta Jimena niente è più come prima e non riesco a scrollarmi di dosso questo senso di colpa, ti amo e non riesco a liberarmi di questo sentimento."

I due si abbracceranno e Manuel pregherà Jana di non andarsene, dopo che lei gli avrà confessato di avere le stesse spiacevoli sensazioni.

Un ricordo, però, cambierà tutto.

Il messaggio nella bottiglia

Manuel si ricorderà di quando era scappato sull'isola deserta e aveva scritto insieme a Jana un messaggio che aveva messo in una bottiglia, lanciata in mare: ''Credo che quel desiderio affidato alle onde possa ancora tornare indietro''.

Questa volta a stupirlo sarà Jana: ''La corrente contro la quale dobbiamo lottare è quella società che ci rema contro e ci vuole vedere lontani, andiamo verso quella del nostro amore''.

Per un attimo i loro animi si placheranno, stretti in un abbraccio che da tempo desideravano.

Le contraddizioni di Manuel

Il fatto che Manuel si senta così in colpa può essere spiegato con i sentimenti contrastanti che prova davanti alla morte della moglie. Soffre ma in fondo ha provato anche un senso di liberazione, visto che non la sopportava e gli impediva di vivere il suo amore con Jana. Essendo troppo difficile e penoso da accettare in maniera conscia, ecco che arriva il senso di colpa, il grande giudice che talvolta salva dai sentimenti più inaccettabili.