Per tutta l'estate i fan di Uomini e donne hanno ipotizzato la presenza di Mario Cusitore nel cast della nuova edizione. Le anticipazioni delle prime due registrazioni che ci sono state, però, hanno portato molti a pensare che il futuro del 45enne potrebbe non essere nel programma. Anche l'esperto di tv Lorenzo Pugnaloni esclude che per ora lo speaker radiofonico possa essere protagonista della trasmissione, soprattutto perché Ida Platano ha deciso di non rientrare nel parterre.

Il commento dell'esperto

L'8 settembre Lorenzo Pugnaloni ha risposto a qualche domanda dei suoi follower e si è esposto su uno dei personaggi più discussi dell'ultima edizione di Uomini e donne.

A chi gli ha chiesto se secondo lui Mario sarà protagonista delle prossime registrazioni del dating-show, infatti, l'esperto ha fatto sapere: "Non credo che lo rivedremo, almeno per ora".

Secondo il ragazzo che tutte le settimane condivide le anticipazioni di quello che accade in studio durante le riprese, dunque, il futuro prossimo dell'ex corteggiatore non sarebbe agli Elios.

Anche se il giovane non si è dilungato nel motivare questa sua dichiarazione, si può intuire che è la conseguenza di quello che è successo mercoledì scorso: Ida ha confermato la chiusura con Mario e ha comunicato la sua volontà di non restare in trasmissione nel ruolo di dama.

Il mancato confronto davanti alle telecamere

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 4 settembre, inoltre, hanno confermato che non c'è stato nessun faccia a faccia tra Ida e Mario: l'ex tronista è stata solo ospite della puntata per raccontare dei tentativi che il corteggiatore ha fatto quest'estate per riconquistarla, nessuno dei quali è andato a buon fine.

I fan si aspettavano un confronto tra i due dopo mesi di gelo, ma Maria De Filippi ha preferito non invitare il 45enne quando la parrucchiera era in studio e viceversa (lei non ha partecipato alle prime riprese stagionali per motivi di salute, lui era assente mercoledì scorso per motivi ignoti).

Probabilmente anche per via di questo mancato chiarimento Pugnaloni sostiene che Mario non dovrebbe partecipare alle prossime registrazioni, proprio come Ida che ha già anticipato che per il momento non intende cercare un nuovo amore né in televisione né nella vita di tutti i giorni.

Slitta l'esordio sul piccolo schermo

Il cast dell'edizione 2024/25 di Uomini e donne sarà presentato in tv lunedì 23 settembre: è notizia di questi giorni, infatti, che l'inizio del dating-show è slittato di un'altra settimana e non avverrà il 16 come previsto.

Le riprese delle nuove puntate, però, vanno avanti: ad oggi ci sono state due registrazioni e il pubblico in studio ha già conosciuti tutti e quattro i tronisti della prima parte di stagione.

Francesca, Michele, Alessio e Martina sono i giovani che la redazione ha scelto di mettere sul trono: soltanto il 31enne di Roma è alla sua prima esperienza in tv, mentre tutti gli altri hanno già partecipato o a U&D o a Temptation Island.