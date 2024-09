Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra Arcos cercherà di trovare il responsabile della morte di Feliciano e in suo aiuto arriverà pure il padre del ragazzo: il conte Ayala, ex amante della domestica, nonché amico di infanzia della marchesa Cruz. Riusciranno i due a scoprire che dietro a tutto c'è lo zampino della moglie di Alonso?

Arriva il padre di Feliciano: si tratta del conte Ayala

La vita di Petra Arcos sarà sconvolta dalla morte del figlio Feliciano, che perderà la vita a seguito delle complicanze sopraggiunte dopo essere stato ferito durante una battuta di caccia.

Dietro al ferimento del ragazzo ci sarà lo zampino di Cruz e Lorenzo, i quali volevano in realtà uccidere Curro. A perdere la vita non sarà il fratello di Jana, ma il povero Feliciano. La morte del ragazzo getterà nella disperazione non solo la fidanzata Teresa, ma anche la madre Petra che sembrerà non riuscire a darsi pace. La donna ancora non sa che la sua signora è responsabile dell'accaduto, ma ben presto qualcuno le farà aprire gli occhi. Tutto accadrà quando a La Promessa arriverà una sua vecchia conoscenza, il conte Ignacio De Ayala. Si scoprirà che l'uomo non è altro che l'ex amante di Petra, nonché padre di Feliciano.

Petra e il conte Ayala uniti per vendicare la morte di Feliciano

Il conte Ayala giungerà a La Promessa con la scusa di far visita a Cruz, sua amica di vecchia data.

Nessuno è a conoscenza del fatto che lui sia il padre di Feliciano, tantomeno la marchesa. Lo si intuirà ascoltando un dialogo tra l'uomo e Petra, durante il quale lui le dirà: "Quando ho visto sulla stampa il necrologio di Feliciano mi si è quasi fermato il cuore. Nostro figlio, Petra". Va ricordato che Feliciano non ha mai saputo chi fosse suo padre e questo per scelta della stessa Petra, che non voleva creare problemi al suo ex amante.

I due, però, si ritroveranno ad affrontare il medesimo lutto ed entrambi vorranno scoprire per quale motivo il loro figlio sia deceduto. Così come Alonso e Romulo, anche i genitori di Feliciano non crederanno affatto a un incidente di caccia e cominceranno a indagare per scoprire la verità, giurando di vendicarsi del responsabile non appena lo troveranno.

La Promessa cambia programmazione dal 23 settembre

La Promessa subirà una variazione nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo 23 settembre, data in cui torneranno sia Uomini e donne che il daytime di Amici. A seguito di ciò, le avventure degli abitanti del palazzo verranno trasmesse a partire dalle 16:40 circa e sino alle 17, orario in cui la linea passerà a Pomeriggio 5.