Gülcemal e Deva potrebbero sposarsi durante le prossime puntate de La rosa della vendetta o perlomeno questo è il desiderio che l'uomo esternerà a İbrahim. "Sposerò tua figlia", gli dirà, ma non troverà il possibile futuro suocero concorde, visto che non si farà molto scrupoli a dire che lui non darà mai nessuna figlia a Gülcemal Şahin.

Deva rischia nuovamente di morire per colpa di Zafer

Deva rischierà nuovamente la vita a causa di Zafer. La donna le ha chiesto una mano per fare pace con Armağan, visto che il ragazzo si è allontanato da lei dopo aver scoperto che la madre da giovane ha abbandonato Gülcemal e Gülendam.

Deva, però, non è sembrata tanto disposta ad aiutarla, così Zafer ha ordinato ai suoi uomini di cercarla e farle del male.

Zafer, però, non avrebbe mai potuto immaginare che Deva, nel momento in cui è stata catturata dei suoi uomini, potesse essere in compagnia di Armağan. Saranno insieme perché Deva fuggirà insieme al ragazzo dopo che il padre rivolgerà a tutt'e due delle parole non molto carine. Oltre a essere entrambi in pericolo di vita, la donna dovrà mettere in conto la possibilità di perdere per sempre Armağan, visto che ha riconosciuto che quei malviventi sono gli scagnozzi della madre.

Gülcemal salva Deva e Armağan

A ogni modo, sarà Gülcemal a trarli in salvo. Questo accadrà perché verrà allertato da İbrahim e İpek, che andranno a casa sua convinti che Deva e Armağan si trovino lì.

Gülcemal, grazie anche all'aiuto di Vefa, troverà i due ragazzi e lì porterà nella sua tenuta.

Armağan non avrà nessuna intenzione di rimanere lì: anche se Gülcemal è suo fratello, alla fine rimane sempre l'assassino di Mustafa. Così Gülcemal chiederà a uno dei suoi collaboratori di accompagnare Armağan ovunque voglia, mentre per Deva la situazione sarà diversa.

Gülcemal vuole sposare Deva

Quando Deva sarà pronta ad andare via con il padre, Gülcemal li bloccherà: "Deva resta con me". İbrahim si arrabbierà parecchio: "Ma che cosa stai dicendo? Non farmi pentire di averti chiesto aiuto. Mia figlia non ha nulla a che fare con questa casa". Gülcemal, però, non si farà intimidire da İbrahim: "Il suo posto è qui accanto a me, quindi resterà qui".

"Secondo te in che veste Deva dovrebbe rimanere qui?", chiederà incuriosito İbrahim e lui gli darà la risposta che forse non si sarebbe aspettato: "Rimarrà come mia moglie, sposerò tua figlia". İbrahim, però, non avrà nessuna intenzione di concedergli la sua mano: "Lascia perdere, sappi che non ho una figlia per te".

Non sarà l'unico a opporsi a questo matrimonio, anche Gülendam non vorrà che il fratello sposi Deva: "Questa ragazza non diventerà mai mia cognata, non lo permetterò". Che Gülendam sia intenzionata a svelare a Gülcemal che Deva e Mert in passato stavano insieme?