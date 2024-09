Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne avvenuta giovedì 12 settembre rivelano che c'è stato spazio per il ritorno in studio di Mario Cusitore.

Il cavaliere è entrato a far parte del parterre del trono over, dopo aver chiuso con Ida Platano, la quale ha scelto di mettere una pietra sopra ciò che hanno vissuto.

Mario in trasmissione ha avuto modo di fare anche il suo primo ballo da partecipante del trono senior: ha scelto di ballare con Cristina. Assente, invece, Armando Incarnato.

Mario torna in trasmissione e balla con Cristina: anticipazioni Uomini e donne

Secondo quanto si apprende, la registrazione del talk show di Maria De Filippi è stata caratterizzata dal ritorno in studio di Mario Cusitore.

Il cavaliere si è rimesso in gioco dopo l'addio con Ida nel corso della scorsa registrazione, quando la dama ha ammesso di non voler fare un passo indietro con lui.

Mario ha scelto così di rimettersi in gioco, entrando a far parte del parterre del trono over. In studio Maria De Filippi gli ha chiesto con quale delle dame avesse intenzione di ballare. Lui in un primo momento ha preferito non ballare con nessuna, salvo poi cambiare idea.

Armando assente in studio

Alla fine Mario ha accettato di ballare insieme a Cristina, con la quale questa estate si è scambiato dei messaggi, complice il forte interesse della dama nei suoi confronti.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due e se ci saranno delle uscite fuori dalla trasmissione, questo pomeriggio in studio non c'è stato spazio per le vicende di Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over non ha preso parte alla trasmissione.

Marcello, invece, ha avuto modo di conoscere meglio la dama Giada: tra i due c'è stato un bacio intenso e sembra essersi creato un ottimo feeling.

La soap My home my destiny 2 ancora al posto di U&D

Intanto cresce l'attesa da parte degli spettatori per il ritorno del talk show nella fascia pomeridiana di Canale 5 dopo la pausa estiva.

Inizialmente annunciato per lunedì 9 settembre, alla fine si è scelto di posticipare il debutto a lunedì 23 settembre, sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10.

In queste settimane, al posto di U&D, sono proseguite le puntate della seconda stagione di My home my destiny, la soap turca che nel daytime di Canale 5 riesce a conquistare l'attenzione di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno, arrivando a sfiorare la soglia del 19% di share.