La nuova edizione di Uomini e donne debutterà in tv il 23 settembre, ma le registrazioni vanno avanti e giovedì 12 ce ne è stata un'altra. Tra le storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni si possono trovare le anticipazioni di quello che è accaduto all'interno degli studi Elios: Francesca Sorrentino ha pianto ed è stata in ansia sia in puntata che nelle esterne con i corteggiatori (che non sono state mostrate), Ida Platano non c'era e non si è parlato di lei.

Le emozioni dei ragazzi sul trono

Continuano con cadenza settimanale le riprese delle puntate dell'edizione 2024/2025 di U&D.

Le anticipazioni della registrazione svelano che Francesca ha avuto un momento di sconforto: presa dall'ansia e dal panico nel trovarsi in un nuovo contesto, la tronista non ha trattenuto le lacrime, tant'è che non sono state neppure mostrate le due esterne che ha fatto con i corteggiatori nei giorni scorsi.

Ida Platano non era agli Elios e quindi è confermato che per ora non fa parte del parterre over, nel quale ha debuttato Mario come cavaliere.

Il passato sentimentale dei tronisti

Tre dei quattro tronisti della nuova edizione di U&D hanno un passato amoroso già noto al pubblico.

Michele ha già partecipato al dating show nel ruolo di corteggiatore di Manuela Carriero, che proprio poche ore fa l'ha criticato dicendo che la sua ambizione sarebbe sempre stata quella di prendere il suo posto sulla poltrona rossa.

Martina è uno dei personaggi più discussi di Temptation Island 2024 (la stagione che è andata in onda quest'estate) e il suo debutto nel cast del trono classico sembra non aver turbato né l'ex Raul né il tentatore Carlo, anzi entrambi si sono detti contenti per lei.

Francesca, infine, è stata legata per anni a Manuel Maura. Il tira e molla tra i due si è concluso all'inizio di giugno e lei ha subito detto sì al ruolo di tronista, lo stesso che aveva rifiutato nel 2023 perché provava ancora qualcosa per l'ex.

Due slittamenti per la nuova stagione

L'edizione 2024/2025 di U&D sarebbe dovuta cominciare il 9 settembre. Per gran parte dell'estate si è detto e scritto che era questa la data in cui la trasmissione Mediaset sarebbe tornata in onda dopo la pausa.

Alcuni giorni fa i fan hanno scoperto di un primo slittamento della prima puntata al 16 settembre, quindi una settimana dopo rispetto al previsto.

Di recente si è saputo che il dating show di Maria De Filippi riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 23 settembre alle ore 14:45: si inizierà con la presentazione dei tronisti Francesca, Michele e Alessio (Martina ha esordito sulla poltrona rossa nella seconda registrazione) e con il faccia a faccia tra Mario e Cristina.