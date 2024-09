L'edizione 2024/2025 di Uomini e donne è iniziata da un paio di settimane (solo le registrazioni, la messa in onda dal 16 settembre) ma ancora non si hanno certezze sul futuro di Mario Cusitore. Poche ore fa l'ex corteggiatore di Ida Platano ha annunciato su Instagram che d'ora in avanti sarà nella squadra di basket di San Giuliano, che milita in Serie D. Quest'impegno potrebbe allontanare il 45enne dal programma, al quale per ora non parteciperà neppure la parrucchiera per sua scelta.

La novità professionale

Con una storia che ha postato su Instagram il giorno in cui si sono svolte le riprese di U&D alle quali non ha partecipato, Mario ha annunciato una novità che riguarda la sua sfera lavorativa.

"Voglio ufficializzare che torno a giocare a pallacanestro dopo due anni", ha detto il protagonista del dating-show sui social. Il 45enne è stato scelto da una squadra di basket di Serie D, il San Giuliano.

Quest'impegno, però, potrebbe non combaciare con l'eventuale partecipazione dell'uomo alle registrazioni settimanali del programma di Canale 5, anche se sul suo futuro ci sono molti dubbi.

Al 5 settembre Mario non è nel cast della nuova edizione di Uomini e donne ma i fan hanno sempre pensato che prima o poi si sarebbe accomodato nel parterre over dopo l'esperienza da corteggiatore di Ida.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

I fan di U&D sono rimasti spiazzati da quello che è accaduto nelle prime due registrazioni della nuova stagione: al debutto Mario era in studio per un confronto con Ida che non c'è stato (lei era assente per motivi di salute), il 4 settembre agli Elios c'era la parrucchiera mentre il suo ex corteggiatore non si è visto.

Le anticipazioni che sono trapelate sull'ospitata della 45enne, però, svelano che non ha cambiato idea sul suo rapporto con lo speaker radiofonico, anzi ha ribadito che è chiuso e che in lei è anche venuto meno l'interesse che provava all'inizio della conoscenza.

Ida ha deciso di non rimanere nel parterre perché non se la sente di avere nuove frequentazioni, quindi per il momento non è nel cast e non parteciperà alle prossime riprese in programma.

L'edizione parte senza Ida

Per tutta l'estate i fan di U&D hanno sostenuto la teoria secondo la quale sia Mario che Ida avrebbero partecipato alla nuova edizione come cavaliere e dama del trono over.

Dopo due registrazioni, però, si può dire che le cose non stanno affatto così: la 43enne è stata ospite di una puntata ma ha detto no a un rientro nel parterre, l'ex corteggiatore non ha dato una risposta quando Gianni Sperti gli ha chiesto di restare in un nuovo ruolo.

Ora la curiosità del pubblico è tutta per quello che farà Mario dopo aver saputo che Ida ha rinunciato di rimanere in studio: lo speaker radiofonico potrebbe tornare per provare a dimenticare la tronista (per la quale ha detto di avere ancora un forte interesse), oppure potrebbe fare come quest'ultima e lasciare spazio ad altre persone più pronte di lui a innamorarsi.