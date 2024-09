Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 4 settembre riguardano sia i ragazzi del trono classico che i partecipanti dell'over. Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni hanno raccontato che la nuova tronista Martina De Ioannon non è rimasta colpita da nessuno dei corteggiatori presenti e che solo tre di loro l'avrebbero invitata a ballare. Mario Cusitore, invece, non ha partecipato alle riprese e non c'è stato nessun confronto con Ida Platano (solo ospite della puntata).

L'esordio sulla poltrona rossa di Martina

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 4 settembre svelano che Martina è stata ufficializzata nel cast e poi ha conosciuto i ragazzi che potrà portare in esterna già nei prossimi giorni.

A sorpresa, però, non è rimasta colpita da nessuno e l'ha detto apertamente: neppure uno dei corteggiatori rispecchia i canoni estetici che incuriosiscono la tronista solitamente.

Fatta eccezione per tre giovani, tutti gli altri si sono proposti per un ballo con Francesca: alla fine lei ha scelto Simone e la collega ha fatto un lento con Ivan.

Per quanto riguarda Ida e Mario, invece, lui non era in studio e non c'è stato nessun confronto. Ida è stata ospite della puntata solo per confermare la fine della conoscenza con Mario, dopodiché è andata via perché non intende rientrare nel parterre per il momento.

Maria De Filippi ha detto a Ida che può tornare quando vuole, mentre su Mario non si è espressa e non si sa se farà parte del parterre in futuro.

Primi siparietti tra Gemma e Tina

Sempre nel corso delle riprese di U&D che si sono svolte il 4 settembre, è stato dato molto spazio alla conoscenza tra Gemma e Valerio.

La dama si è lamentata del fatto che il cavaliere non l'abbia voluta baciare, così Tina è intervenuta e ha chiesto ai due di fare diversi balli per provare a risolvere questo problema.

La protagonista del trono over si è rifiutata di scambiare effusioni in pubblico, poi tornando al posto ha chiesto di poter avviare una frequentazione anche Raffaele (ex pretendente di Barbara).

Il flirt con Carlo e la chiusura

Tornando a Martina, i fan di U&D la conoscono principalmente per la sua recente partecipazione a Temptation Island.

Tra giugno e luglio scorso ha fatto parte del cast del reality show insieme a Raul. Il viaggio nei sentimenti di questa coppia è stato lungo e tortuoso, e si è concluso con una rottura definitiva al falò di confronto finale.

Al ritorno dalla Sardegna, però, la giovane è stata vista insieme a Carlo, il tentatore con il quale ha flirtato nel villaggio, ma anche questo rapporto non si è evoluto come lei avrebbe sperato.

La conoscenza tra Martina e Carlo è durata poco e ora lei è pronta a rimettersi in gioco nel ruolo di tronista.