Nella registrazione di Uomini e donne di mercoledì 4 settembre è emerso che Ida ha deciso di non cercare più l'amore nel programma tv e ha detto di non avere intenzione di iniziare una storia d'amore con Mario Cusitore. Nel frattempo è stata presentata la nuova tronista: Martina.

Gemma, invece, ha chiesto a Raffaele di rimanere in trasmissione per lei, mentre Tina ha fatto ballare quattro volte Valerio.

Ida non sarà più nel parterre di Uomini e Donne

L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, come di consueto, ha aggiornato i follower con i punti salienti delle riprese di Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni del blogger, Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne come ospite e ha comunicato la sua decisione: non sarà più una delle protagoniste della trasmissione. La parrucchiera siciliana ha scelto di non prendere parte al parterre over del dating show, nonostante Maria De Filippi le avesse proposto di rimanere in televisione a cercare l'amore. Nel frattempo, la padrona di casa ha ricordato a Ida che, qualora volesse tornare in trasmissione, sarà libera di farlo. Intanto, Platano ha chiarito una cosa: non inizierà una frequentazione con Mario Cusitore. Lo speaker non ha potuto replicare alle parole di Ida, in quanto non presente alle riprese.

Gemma chiede a Raffaele di rimanere in studio per lei

Raffaele è andato in studio per corteggiare Barbara De Santis, ma l'insegnante lombarda ha rifiutato il nuovo cavaliere. Gemma Galgani, invece, ha chiesto al single di rimanere in studio per lei. Durante le riprese è stata presentata Martina, la nuova tronista, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Nel trono classico c'è stato il ritorno di Simone Florian, che si è presentato per corteggiare le troniste. Anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi si è presentato come pretendente delle single sul trono. Spazio anche a Tina Cipollari, che ha provato invano a fare ballare quattro volte Valerio, per fare scattare il bacio con Gemma Galgani.

Alessandro e Roberta hanno festeggiato sette mesi insieme

Negli ultimi giorni, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno festeggiato sette mesi insieme e i due fidanzati sono andati a Venezia in occasione del Festival del Cinema. La coppia ha sfilato sul red carpet e Vicinanza ha mostrato delle scarpette rosa da neonato destando curiosità sui social.

Intanto Roberta ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi per la popolarità che le ha fatto ottenere grazie al suo programma e ha chiarito di avere ricevuto un invito da uno sponsor per presenziare alla manifestazione cinematografica e di avere accettato, non volendo perdere l'occasione capitata.