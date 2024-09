Giovedì 12 settembre, su Instagram, la blogger Deianira Marzano ha riportato una segnalazione in cui una follower ha espresso delle critiche nei confronti di Brando Ephrikian: "Credevo in lui ma ora vedo dei comportamenti che sembrano mirati solo per avere visibilità". A seguire, Marzano ha riferito che da alcune settimane a questa parte sta ricevendo diverse segnalazioni sull'ex tronista di Uomini e Donne.

La segnalazione ricevuta da Marzano

Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti di U&D nella stagione 2023/2024 ed ha terminato il percorso nel dating show scegliendo Raffaella Scuotto.

Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sull'ex tronista ricevuta da una follower: "Ciao, ti scrivo perché sono delusa da Brando. All'inizio credevo molto in lui, ma ora vedo dei comportamenti che sembrano mirati solo per avere visibilità". Inoltre, l'utente in questione ha sostenuto di essere venuta a conoscenza che il 22enne è solito uscire con gli amici, ma non riuscirebbe mai a trovare il tempo per stare con la sua fidanzata. A tal proposito, l'utente ha affermato: "Mi spiace per Raffaella perché mi sembra una persona buona e innamorata". Alla segnalazione della follower, Deianira Marzano ha risposto: "Sto ricevendo tantissimi messaggi come questo nell'ultimo periodo".

Le parole di Amedeo Venza

Ma non è finita qui, perché anche il blogger Amedeo Venza ha sollevato dubbi su un ex tronista di U&D: "Mi dicono che ha una relazione segreta in quel di Venezia...Chi sarà questo ex tronista molto birichino?". Sebbene il diretto interessato non abbia fatto nomi, secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi di una segnalazione riguardante Brando Ephirkian, poiché è originario di Venezia ed è un ex volto del dating show di Canale 5.

Al contrario, il blogger Lorenzo Pugnaloni sembra non credere affatto ai pettegolezzi che circolano su Brando. Di recente, il diretto interessato lo ha intervistato nella rubrica Casa Lollo e il 22enne ha riferito di voler andare a convivere con Raffaella.

Brando e Raffaella: le tappe della storia d'amore

Il 24 agosto Brando e Raffaella hanno festeggiato un anno di relazione e, per l'occasione, l'ex tronista ha deciso di dedicare delle parole al miele alla compagna: "Devo a questo programma anche il fatto di essere riuscito a trovare una persona speciale...Grazie per essere al mio fianco e per ogni istante che trascorriamo insieme amore mio".

Il percorso del 22enne di Venezia sul Trono Classico è durato 7 mesi: Brando, fino all'ultimo, è uscito in esterna con Raffaella Scuotto e Beatrix D'Orsi. Al momento della scelta, però, ha deciso di seguire il suo cuore che batteva per la corteggiatrice campana.