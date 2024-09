In Un posto al sole tiene banco il mistero su chi ha aggredito Roberto Ferri. La polizia indaga, lui è in ospedale in attesa di riprendersi (forse) e a Palazzo Palladini non si parla d'altro. Non so a voi ma questa complicata storyline sembra diventata un film horror, con tutti i personaggi del caso. Suor Maura con la sua presenza inquietante che spunta all'improvviso, Lara che cambia improvvisamente personalità e Ida che non si capisce in che mondo viva.

Non entrate in quel convento

Suor Maura è certamente una brava religiosa, non ne dubitiamo.

Ha accolto Lara - o meglio Loredana - e ha visto del buono in lei, cercando di vedere oltre il suo passato burrascoso. Sappiamo anche che la religiosa nasconde dei segreti e che è a conoscenza di qualcosa che riguarda Lara Martinelli, non ancora venuto alla luce. Benevole intenzioni a parte, è innegabile che sia piuttosto inquietante. Immaginate Un posto al sole in bianco e nero: non ricorda Demonia di Lucio Fulci?

L'aspetto di Suor Maura certo non aiuta e nemmeno il fatto che - non si sa come e non si sa perché - appaia sempre all'improvviso. Quando poi ha messo in guardia Lara da Roberto è stata magistrale, ricordando quasi la scena di un esorcismo mancato. E infatti, ha dato i suoi frutti, facendo perdere completamente quel poco di razionalità rimasta a Martinelli.

Lara è incredibilmente affascinante

Per chi ama il genere e i personaggi oscuri dei film dell'orrore, Lara ne è emblema. Lasciando da parte le responsabilità legali - qui non è il tema - Lara/Loredana è davvero affascinante perché è una donna con diverse personalità. C'è stata Lara cattiva e manipolatrice che è riuscita a sedurre Roberto, Lara affetta dalla sindrome di Munchausen che ha fatto ammalare di proposito Tommy per avere le attenzioni di Ferri e ora è arrivata la Martinelli dalla voce sommessa e in estasi mistica.

Il suo lato oscuro è riaffiorato quando Roberto ha fatto dietrofront e forse è stata una delle volte in cui Lara ha inquietato di più il pubblico di Upas. In tutta questa faccenda, ci sembra comunque una vittima dei suoi stessi demoni.

Lo strano mondo di Ida

L'aggressione a Roberto farà sì che il processo per la custodia di Tommy prenda un esito inatteso e Ida è sconvolta.

Ida sembra sfuggire a qualsiasi interpretazione, persa nel suo mondo fantastico dove anche Diego fa fatica a entrare. Certo è che non ha detto tutta la verità sulla notte in cui Ferri è stato assalito, ma come fare a capirlo? Tanto è vero che mentirà alla polizia quando verrà interrogata. Insomma, questa storyline ci sta decisamente appassionando tra suore dagli occhi vitrei, oscure personalità nascoste e verità ancora da scoprire.