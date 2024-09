La puntata di Un posto al sole di mercoledì 4 settembre 2024, in onda su Rai 3 alle 20:50, vede Alberto in ansia, preoccupato per le conseguenze delle sue azioni che hanno messo in pericolo Clara e Federico. Niko non lo lascerà solo e lo proteggerà, cercando di suggerirgli la cosa più giusta da fare: rivolgersi alla polizia per evitare possibili ritorsioni da parte di Torrente e dei suoi uomini. Clara, dopo tutto quello che ha passato, non sarà assolutamente intenzionata a perdonare Alberto. Non questa volta.

Anticipazioni Un posto al sole puntata di mercoledì 4 settembre su Rai 3

Niko ha un gran cuore e tiene alla sua amicizia con Alberto. Ha capito che sta soffrendo e che ha agito per disperazione, anche se ha finito per mettere in pericolo la vita di Clara e del piccolo Federico. Gli consiglia così di riflettere e di fermarsi. La soluzione giusta è quella di rivolgersi alle autorità, l'unico modo per cercare di evitare che Torrente e i suoi uomini si vendichino. Questo però vorrebbe dire che Alberto dovrebbe auto costituirsi, prendendosi le responsabilità delle sue scelte sconsiderate.

Alberto di fonte a una difficile decisione

L'avvocato Palladini si troverà davanti a un bivio: lasciare che Torrente disponga della sua vita oppure andare dalla polizia.

Se scegliesse la seconda opzione, caldamente suggerita da Niko, dovrebbe subirne le conseguenze, che non saranno di certo leggere.

Intanto Manuela si troverà di fronte a una verità difficile da digerire, dopo i tanti disguidi e problemi nell'organizzazione del parco archeologico: il suo progetto rischierà di andare in fumo.

Mentre Alberto è tormentato dai dubbi sul da farsi, Clara non avrà alcun ripensamento e sarà ferma sulla sua posizione di non perdonare Palladini per aver messo in pericolo sia lei che Federico, sapendo oltretutto che stava per partorire.

Anche per Guido e Mariella nessun passo avanti, nonostante i tentativi messi in atto da Silvia e Michele.

Le ragioni di Clara

Alberto ha fatto soffrire molto Clara e l'ha messa in difficoltà in diverse occasioni, a partire dal loro primo incontro quando faceva le pulizie. In lei ha trovato una donna docile e facile da domare, ma che si è rivelata capace di ribellarsi, anche di fronte al suo potere narcisistico e alla sua brama di controllo. Questa volta Clara non perdonerà Palladini, anche perché lo stesso Federico ha rischiato la vita. Se Alberto deciderà di andare alla polizia, dovrà rendersi conto che perderà ogni possibilità di avere un dialogo con lei e forse - anzi quasi sicuramente - anche di incontrare suo figlio, visto ciò che è arrivato a fare.