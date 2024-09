Roberto Ferri è in ospedale dopo l'aggressione e nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 si continuerà a indagare per individuare il colpevole. L'epilogo potrebbe essere molto lontano, in particolare qualora Ferri perdesse la memoria, non ricordando nulla di quello che gli è successo e permettendo così a chi lo ha ridotto in quello stato di farla franca.

Cosa è successo a Roberto Ferri in Un posto al sole

Da quando è iniziato il processo per la custodia del piccolo Tommy, Roberto ha sviluppato l'ossessione di riaverlo a casa per fargli da padre, vuoi per riparare ai sensi di colpa nei riguardi di Tommaso e Filippo, vuoi per la non accettazione di non aver avuto figli da Marina, la donna che ha sempre amato.

Fatto sta che ha fatto di tutto per manovrare a suo favore l'esito del processo, arrivando a far credere a Lara di essere ancora innamorato di lei. Il suo obiettivo era manipolarla e infatti le ha chiesto come 'prova d'amore' di cambiare deposizione. Lara, già fragile di suo e in un momento di grande confusione emotiva, ha finito per credergli.

Suor Maura ha cercato di farle aprire gli occhi, rammentandole tutto il dolore che le ha causato Roberto, che ha definito ''il male''. Ferri è poi andato da Lara facendo dietrofront e lei non ci ha visto più: lo ha schiaffeggiato e lo ha buttato fuori casa. E qualche metro dopo, nel parcheggio, Roberto è stato aggredito.

Le condizioni di Roberto sono serie

Marina e Filippo sono corsi in ospedale dopo aver saputo cosa è successo a Roberto. Ad accoglierli, un medico che ha spiegato loro come stanno le cose: la situazione è molto seria. Ferri ha riportato due edemi celebrali e uno di essi non sembra riassorbirsi. Se non risponderà alla cure, Roberto dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico dalle incerte conseguenze.

In ospedale è arrivata anche la polizia: Filippo e Marina hanno così scoperto che Ferri non ha avuto un malore ma che qualcuno gli ha fatto deliberatamente del male, ma chi? La prima a essere sospettata è Lara, con la quale ha avuto una relazione burrascosa. Ma le faccenda si farà più complicata del previsto: Ida mentirà sui fatti relativi la notte dell'aggressione e Marina sarà in una posizione scomoda.

L'unico che può dare un nome al responsabile è Roberto. Sempre che non accada qualcosa di inaspettato.

Roberto può perdere la memoria

Ferri ha due edemi importanti e i medici non sanno dare risposte certe riguardo la sua ripresa. Non escludiamo affatto che Roberto, una volta che avrà ripreso coscienza, riporti un'amnesia che cancelli quella maledetta notte.

Questo farebbe guadagnare tempo e terreno al responsabile che, in prospettiva, potrebbe anche passarla liscia.