Continuano le indagini sull'aggressione a Roberto in Un posto al sole e nella puntata in onda venerdì 27 settembre su Rai 3 Ida prenderà la decisione di raccontare una verità diversa riguardo i fatti di quella notte. La polizia intanto sentirà di nuovo Marina e tutte le circostanze saranno a suo sfavore.

Un posto al sole, puntata di venerdì 27 settembre

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e così interrogano di nuovo Marina, che si rende conto del fatto che la sua posizione potrebbe aggravarsi maggiormente. Ogni sospettato ha una buona ragione - anzi più di una - per odiare Roberto Ferri.

Marina non gli ha risparmiato accuse, dicendogli che con il suo comportamento non ha fatto altro che allontanarsi da tutti: ''Hai chiuso con tuo figlio e tua nuora, ora hai chiuso anche con me per via della tua ossessione''. Parole che non sembravano aver toccato più di tanto Ferri, andato poi da Lara poco prima di essere aggredito.

Nel frattempo, Manuela decide che è arrivato il momento di confidare a Niko la sua disavventura legata al parco archeologico: Costabile ha usato i soldi necessari per il progetto per pagare i suoi debiti, tradendola nel peggiore dei modi. Rossella, invece, proverà dei sentimenti contrastanti nel vedere Silvia parlare con Nunzio riguardo la ristrutturazione di Caffè Vulcano.

Ida mente riguardo l'aggressione a Roberto Ferri

Arriva il momento per Ida di fornire la sua versione dei fatti: cosa ha fatto e dove era mentre Roberto è stato assalito? Ida deciderà di mentire, preoccupata per le conseguenze delle sue dichiarazioni. I telespettatori di Un posto al sole non hanno potuto non notare nella puntata del 24 settembre grandi incongruenze.

Diego ha chiesto a Ida dove fosse stata - proprio nelle ore in cui Ferri è stato aggredito - preoccupato per la sua assenza. ''Sono stata alla casa famiglia, è stato un momento di debolezza'' ha risposto lei, allontanando, almeno per ora, i sospetti sulle sue responsabilità.

Solo Roberto sa la verità

Roberto è in ospedale e Marina è corsa da lui.

Codice rosso per Ferri, salvato in extremis da un passante che lo ha trovato esanime sul marciapiede accanto alla sua vettura. I medici non hanno ancora un quadro chiaro: Ferri ha subito due gravi traumi cranici e non sanno dare risposte alle ansie di Marina, Filippo e Serena. La polizia ha informato Filippo del fatto che suo padre non è stato rapinato, dunque si tratta di un atto volto a fargli deliberatamente del male.

La polizia brancolerà nel buio e chi può rivelare l'identità dell'aggressore è solo Roberto, sempre che abbia agito a volto scoperto. Intanto, Filippo e Serena si stanno facendo forza a vicenda, sperando che la situazione non precipiti.