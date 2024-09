Alberto vive nel terrore e sarà certo che Angelo Torrente ben presto metterà in atto la sua vendetta nella puntata di Un posto al sole in programma su Rai 3 alle ore 20:50 venerdì 13 settembre. Ogni giorno è un'incognita e la sua proverbiale freddezza comincia a venire meno.

Nel frattempo, Nunzio e Diana sono sempre più affiatati e non solo nella vita privata: si palesa la possibilità di una collaborazione per rinnovare Caffè Vulcano.

Alberto ha paura di Torrente: anticipazioni Un posto al sole del 13 settembre

Palladini non ha pensato alle conseguenze delle sue azioni, seguendo solo la sua voglia di avere il controllo della situazione.

Ha salvato Eduardo, ma ora teme la vendetta di Torrente, che senza dubbio gliela farà pagare. Clara, dopo giorni passati nella paura per Eduardo, può finalmente rilassarsi, ma senza abbassare la guardia. Torrente e i suoi uomini non hanno mollato la presa e crediamo sia difficile che lascino in pace Sabbiese. Dopo la delusione per essere stata ingannata, Manuela continua a non voler avere niente a che fare con Costabile che, pentito per quanto successo, sta provando in tutti i modi a riconquistare la sua fiducia. Impresa che sembra impossibile, almeno per il momento.

Nunzio fa una proposta a Diana

Diana sta provando a fidarsi di Nunzio, mettendo da parte la convinzione che sia ancora innamorato di Rossella.

E sarà proprio a lui a proporle di rinnovare Caffè Vulcano, certo che farebbe un ottimo lavoro. Tra loro, la complicità cresce ogni giorno di più. Lo stesso vale per Niko e Valeria che stanno passando tantissimo tempo insieme, coinvolgendo anche il piccolo Jimmy. Nonostante a casa di Niko sembra essere arrivata una ventata di allegria, Renato non pare proprio convinto della buona fede di Valeria, che non vede di buon occhio vicino al figlio e soprattutto a Jimmy.

Ida convincente al processo, Silvia illusa

Intanto, Ida ha rilasciato la sua testimonianza ai giudici. Ha raccontato una verità non proprio corrispondente a come sono andati davvero i fatti, con la speranza di poter vivere con suo figlio. Non ha lasciato trasparire nessuna insicurezza, rendendo convincente ogni sua parola. ''E poi ho saputo che Lara Martinelli, una ricca signora, aveva comprato mio figlio'', ha detto in aula.

Tutto sembra portare alla vittoria, ma attenzione a Roberto, che difficilmente accetterà di essere sconfitto. Intanto, Silvia si sta illudendo di aver convinto Claudia a farsi da parte con Guido. Ma è troppo ottimista: il cugino ha infatti scelto di essere felice accanto a Claudia e sembra rinato.