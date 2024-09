Mosse rischiose e aria di riappacificazione nella puntata di Un posto al sole di giovedì 19 settembre in onda su Rai 3 alle 20:50. Ricorre la festa di San Gennaro, molto sentita dai napoletani. Questo clima particolare farà sì che tra Mariella e Guido ci sia la pace. Intanto, continua il processo per l'affidamento del piccolo Tommaso. Roberto non ha perso la speranza di vincere e così metterà in atto una subdola macchinazione per fare in modo che Lara cambi la sua deposizione.

Roberto vuole riportare a casa Tommaso a tutti i costi

Non si fermerà Ferri e anche se consapevole di avere poche chance, andrà avanti a fare ogni cosa in suo potere per portare a casa Tommaso.

Non gli basterà rischiare di perdere Marina, stanca di essere messa al secondo posto, e nemmeno la preoccupazione di Serena e Filippo, che sono rimasti senza parole quando Roberto ha proposto loro di presentare al tribunale la richiesta d'affido per il piccolo Tommy. Sa di avere ancora un forte ascendente su Lara e così penserà bene di servirsi di un metodo tanto subdolo quanto crudele per convincerla a cambiare deposizione.

La linea del processo comincia ad andare a sfavore di Ida. Si presenta un momento di impasse per Diego per colpa di alcune domande fatte dall'avvocato di Magdalena.

Guido si riavvicina a Mariella

Ricorre la festa di San Gennaro e Lollo penserà di andare a trovare un suo amichetto.

Tra il clima di festa e la casa libera, ci sarà un riavvicinamento tra Guido e Mariella. Ci si chiede però se questa pace sarà solo temporanea, vista la determinazione di Del Bue a vivere la sua storia con Claudia.

Renato invece sarà sempre più certo che Valeria non sia la persona giusta per crescere Niko e non accetterà che si intrometta nella sua educazione.

'San Gennaro pensaci tu'

La festa di San Gennaro è molto sentita dai napoletani e la soap Un posto al sole non poteva non ricordarla nel giorno del 19 settembre. Del resto, Upas inserisce spesso temi sociali e di costume, rendendo le vite dei personaggi ancora più vicine a quelle dei telespettatori, come fosse una grande famiglia.

I napoletani elessero a patrono della città San Gennaro per ringraziarlo di aver salvato la loro città dalle eruzioni del Vesuvio e dalle piaghe delle pestilenze che avevano decimato la popolazione e portati povertà. L'allora Vescovo di Benevento fu poi martirizzato sotto Diocleziano. ''San Gennaro pensaci tu'', è la frase dei miracoli, delle imprese impossibili, ma nelle quali in fondo ci si crede. E chissà che, anche nel loro piccolo, l'atmosfera magica e surreale che caratterizza questo giorno aiuti Mariella e Guido a ritrovare la complicità di un tempo.