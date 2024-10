Parte del daytime di Amici del 15 ottobre è stato dedicato al compito che Anna Pettinelli ha assegnato a Diego per la prossima puntata. Rudy Zerbi non ha gradito la scelta della collega di dare un brano dei Rolling Stones al suo allievo, così le ha risposto con una pungente lettera nella quale l'ha definita l'ha finta Celentano del canto. Il battibecco a distanza si è concluso con la docente che ha invitato il conduttore radiofonico ad avere più coraggio e a dirle le cose in faccia.

La replica piccata di Rudy

Per il quarto speciale di Amici Diego dovrà preparare la canzone (I can't get no) Satisfaction: è stata Anna a scegliere questo pezzo dei Rolling Stones per mettere alla prova il titolare su un genere di musica che non ha ancora esplorato.

Nel corso dell'incontro che ha avuto in sala con il suo allievo, però, Rudy ha risposto in modo piccato alla collega e al compito che ha assegnato per la prossima puntata.

"Lei vorrebbe essere la Celentano della musica, ma le manca essere dritta e vera come la maestra", ha detto Zerbi nel daytime che è andato in onda martedì 15 ottobre.

Secondo il professore, infatti, la collega avrebbe volutamente messo in difficoltà il suo alunno proponendogli un brano lontanissimo dal suo stile: "Palese che sia un tranello".

"Io ho dato compiti costruttivi, non impossibili".

Frecciatine tra i docenti della scuola

"Noi accettiamo il compito della finta Celentano del canto ma, visto che la sua lettera è fake, me la tengo per scriverne una con quello che voleva dire davvero", ha concluso Rudy.

Poco dopo Anna ha ricevuto un biglietto da parte di Zerbi e ha scoperto che l'ha paragonata alla versione tarocca della maestra di ballo.

Il prof Zerbi ha deciso di riscrivere la lettera del compito che la prof Pettinelli ha assegnato a Diego! #Amici24 pic.twitter.com/2RXEj0eXy7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 15, 2024

"Ma invece di mandare lettere, perché non viene qui a parlare con me?

", ha risposto Pettinelli con un sorriso un po' tirato.

Secondo l'insegnante, infatti, Diego può fare molto bene la canzone dei Rolling Stones e il suo professore si starebbe lamentando inutilmente.

"Qui è un problema di codardia del suo maestro, che manda letterine invece di confrontarsi", ha concluso la docente di canto prima di lasciare la sala un po' indispettita dalle parole del collega.

Tensione anche sull'interpretazione di Nicolò

Nell'ultima puntata di Amici che è andata in onda Zerbi e Pettinelli hanno litigato su un altro allievo della classe di quest'anno.

Rudy mette in dubbio le capacità interpretative di Nicolò (titolare del team capitanato da Anna), così gli ha chiesto di preparare la canzone Abissale di Tananai.

Dopo l'esibizione del ragazzo, però, il maestro non ha cambiato idea e ha ribadito che non gli arriva nessuna emozione.

Pettinelli si è esposta per difendere a spada tratta il suo alunno e ha ricordato ai colleghi che nelle due gare che si sono svolte fino ad ora si è sempre classificato al primo posto.