Le anticipazioni di Beautiful annunciano colpi di scena negli episodi che verranno trasmessi su Canale da lunedì 28 a sabato 2 novembre. Hope fantasticherà di avere rapporti intimi con Thomas e verrà rimproverata da Steffy per la sua distrazione al lavoro. Nel frattempo, Liam non si fiderà del giovane Forrester e chiederà a Hope di andare a Roma da sola, ma la ragazza non vorrà rinunciare alla presenza dello stilista della sua collezione in Italia. Spazio anche alle vicende di Brooke, che chiuderà la sua amicizia con Taylor. I Forrester, intanto, si prepareranno per il viaggio in Italia.

Hope sogna di lasciarsi andare alla passione con Thomas

Hope continuerà a essere attratta da Thomas, al punto da avere fantasie su di lui. La giovane Logan sarà turbata dal desiderio di andare a letto con il figlio di Ridge. Steffy noterà la distrazione della ragazza e la rimprovererà.

Nel frattempo, Liam sarà sempre più infastidito dalla situazione e chiederà a Hope di andare a Roma da sola, ma lei sarà categorica: anche Thomas dovrà andare in Italia con lei, essendo il suo braccio destro nella sua linea di moda. Brooke, intanto, sarà d’accordo con Liam, ritenendo che sarebbe preferibile che sua figlia vada in trasferta senza il giovane Forrester. Non riuscendo a far cambiare idea alla ragazza, Brooke dovrà accettare la situazione, ma sarà tranquilla: anche lei andrà a Roma e potrà tenere d’occhio la situazione.

Brooke chiude l'amicizia con Taylor

Le ultime vicende porteranno Brooke a prendere una decisione inaspettata: chiudere la sua amicizia con Taylor. Logan, infatti, non sopporterà che la psicologa le abbia teso un tranello, suggerendo a Deacon di dichiararsi solo per avere campo libero con Ridge.

Nel frattempo, alla Forrester Creations ci sarà grande entusiasmo per l’imminente viaggio a Roma.

La trasferta in Italia sarà legata al lancio della linea “Hope for the Future”.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Hope ha confessato a Brooke di essere attratta da Thomas

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Hope ha respinto con forza le accuse di Steffy, negando di essere attratta da Thomas.

Nel frattempo, Steffy ha confessato a Finn di aver parlato con Liam, causando tensioni nel matrimonio di Hope. Brooke e Taylor si sono scontrate a pranzo, con Taylor che ha cercato di spingere Brooke verso Deacon. Spazio anche alle vicende di Ridge, che ha cercato di convincere RJ a lavorare alla Forrester Creations. Hope ha affrontato Steffy, accusandola di voler sabotare il suo matrimonio. Infine, Brooke ha scoperto che Hope è attratta da Thomas, mentre Ridge e Taylor hanno discusso della loro situazione.