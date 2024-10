Cambio programmazione su Canale 5 nella giornata di venerdì 1° novembre 2024. Il palinsesto subirà delle modifiche in occasione della festa di Ognissanti e, tra i programmi che non andranno in onda, figura il daytime di Amici 24. Il talent show di Maria De Filippi si fermerà per un pomeriggio, salvo poi ritornare in onda regolarmente domenica 3 novembre con il nuovo speciale pomeridiano.

Per gli appassionati della soap My home my destiny 2, invece, è prevista la messa in onda di una puntata speciale che andrà in onda dalle ore 16:07 alle 17 circa in prima visione assoluta.

Salta Amici 24 in daytime: cambio programmazione Canale 5 del 1° novembre

La programmazione del 1° novembre prevede dalle ore 14:10 la messa in onda di un film del ciclo Inga Lindstrom che coprirà lo slot orario fino alle 16:05, prendendo così il posto di Endless Love e del tradizionale appuntamento con Uomini e donne.

Subito dopo il film, alle 16:07 non ci sarà spazio per una nuova puntata di Amici 24: anche il talent show che porta la firma di Maria De Filippi non sarà in onda regolarmente nella fascia del primo pomeriggio, sostituito da una puntata speciale della soap My home my destiny 2.

Il talent show salterà la messa in onda nella giornata di Ognissanti anche se, giovedì 31 ottobre, sarà regolarmente registrata una nuova puntata prevista per domenica 3 novembre nello slot orario che va dalle 14 alle 16 circa.

Volano gli ascolti di Maria De Filippi nel daytime domenicale Mediaset

Anche quest'anno Maria De Filippi si sta imponendo nella gara auditel della domenica pomeriggio con Amici, come dimostrano i dati registrati il 27 ottobre.

La puntata del pomeridiano ha superato per la prima volta in questa edizione a soglia dei 3 milioni di spettatori, registrando uno share complessivo del 24,90%.

Il talent show, che ha ospitato in studio Amadeus nei panni di giudice della gara canto e la cantante Alessandra Amoroso, ha toccato la soglia record del 50% di share nella fascia di pubblico che va dai 15 ai 34 anni, confermandosi uno dei programmi più amati dai giovanissimi.

Si allunga My home my destiny 2 nel daytime pomeridiano dell'1 novembre

Per la soap opera turca con protagonisti Mehdi e Zeynep, invece, è prevista la messa in onda di una puntata speciale che andrà a coprire quasi un'ora del palinsesto pomeridiano di venerdì 1° novembre.

Il nuovo episodio, infatti, sarà trasmesso dalle 16:07 circa e andrà avanti fino alle 17:00: una puntata extra-large per tutti gli appassionati che, in queste prime settimane autunnali, si sono dovuti accontentare della messa in onda di puntate "mini" della durata di soli 15-20 minuti al giorno.

Alle ore 17, poi, la linea passerà a Myrta Merlino per una nuova puntata in diretta di Pomeriggio 5.