Le anticipazioni della soap tv La rosa della vendetta annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda domenica 27 ottobre alle 21:20 su Canale 5. Gulcemal obbligherà Deva e Mert a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Nel frattempo, Gulendam progetterà di scappare con Mert per rifarsi una vita insieme. Sahin, invece, considererà Vefa e Gara dei traditori. Spazio anche alle vicende di Ibrahim, che verrà a sapere che Armagan ha confessato a sua figlia Ipek di essersi innamorato di lei.

Gulcemal punisce Deva e Mert

Gulcemal punirà Deva e Mert, colpevoli di non avergli raccontato della loro passata relazione.

Sahin obbligherà i due ex fidanzati a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza guardarsi mai. Gulendam scoprirà ciò che suo fratello ha fatto a suo marito, ossia che gli ha tagliato un dito, e non sarà intenzionata a perdonarlo. Gulendam progetterà di fuggire lontano con Mert e sceglierà l’Italia come luogo in cui rifarsi una vita. Purtroppo, le cose non andranno per il verso giusto per la coppia: Gulcemal bloccherà tutte le carte di credito di sua sorella, che così non avrà i soldi per acquistare i biglietti per scappare.

Deva conferma a Gulcemal di non provare più nulla per Mert

Nel frattempo, la situazione alla villa di Sahin diventerà insostenibile. Deva proverà, inutilmente, a parlare con Gulcemal, spiegandogli di non provare più nulla per Mert.

Sahin, intanto, ancora furibondo per aver scoperto la relazione tra sua moglie e suo cognato, ce l’avrà anche con Vefa e Gara, che non l’avevano avvertito del precedente fidanzamento di Deva con Mert. Gulcemal sarà duro con i suoi due amici: li considererà traditori e gli impedirà di sedersi a tavola con lui. Spazio anche alle vicende di Armagan, che confesserà i suoi sentimenti a Ipek poco prima di partire per Londra, senza dare alla ragazza la possibilità di commentare le sue parole.

Ipek, quindi, informerà suo padre Ibrahim della dichiarazione d’amore che il figlio di Zafer le ha fatto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Gulcemal ha scoperto che Mert e Deva erano fidanzati

Nelle precedenti puntate de La rosa della vendetta andate in onda su Canale 5, Gulcemal ha scoperto la verità sulla relazione tra Deva e Mert.

Nel frattempo, Gulendam ha tentato il suicidio ed è stata ricoverata in ospedale. Ipek, invece, ha scoperto che Gara è la madre di Deva. Spazio anche alle vicende di Ibrahim, che ha minacciato Gara di rivelare a Deva che è sua madre se non avesse fermato le nozze di Deva e Gulcemal. Intanto, Zafer è stata ricoverata in ospedale e suo figlio Armagan si è infuriato con lei a causa del piano di vendetta ordito contro Gulcemal.