Le anticipazioni degli episodi di Endless Love in onda dal 28 al 31 ottobre 2024 rivelano che la polizia ed Emir continueranno le ricerche di Deniz, scomparsa nel nulla, ma in realtà rapita da Kemal. D'accordo con Nihan, Soydere ha intenzione di mettere al sicuro la bambina, lontano da Kozcuoglu e insieme ai nonni Fehime e Husseyin. Negli episodi in programma fino a giovedì 31 ottobre Emir apprenderà di essere stato ingannato da Zeynep, mentre Kemal farà un piccole errore che metterà a rischio il piano e, soprattutto, la vita della bambina.

Anticipazioni Endless Love 28-31 ottobre: tutti in cerca di Deniz

Tutti staranno cercando la piccola Deniz. Da una parte ci sarà la polizia. Anche se Hakan ha saputo da Zeynep che la bambina è in realtà la figlia di Kemal, sarà comunque costretto a fare il suo dovere e arrestare il rapitore. Dall'altro parte ci sarà Emir, il quale metterà in moto tutte le sue risorse per ritrovare la piccola. Nel frattempo, Kemal avrà portato la figlia in un luogo segreto. Sarà in quest'occasione che Soydere avrà finalmente la possibilità di fare il padre, accudendo la bambina e giurandole di non separarsi più da lei. Intanto, Banu ascolterà di nascosto una conversazione tra Zeynep e Tarik e la riferirà ad Emir, rivelandogli che è stata proprio la giovane Soydere ad aiutare Kemal a rapire la bambina.

L'allergia di Deniz alle fragole rovina il piano di Kemal

Dopo la rivelazione di Banu, il perfido Emir sarà ormai consapevole di essere stato tradito da Zeynep. La ragazza, infatti, ha aiutato Kemal ad introdursi a villa Kozcuoglu per portare via la piccola Deniz. L'uomo sarà furioso per essere stato ingannato dalla giovane, ma non si darà per vinto e continuerà le ricerche della bambina.

Inoltre, ordinerà a Banu di mettere un localizzatore nella borsa della signora Fehime per conoscere gli spostamenti dei coniugi Soydere. Tarik scoprirà tutto e lo riferirà a Kemal. Nel frattempo, quest'ultimo continuerà a tenere al sicuro la piccola. Tuttavia, le cose non andranno per il verso giusto. L'ingegnere, infatti, farà un piccolo errore e metterà a rischio la vita della piccola.

Le darà da mangiare un pezzetto di fragola a cui la bambina è allergica. Ciò la porterà a stare male , Kemal e Nihan saranno costretti a portarla in ospedale e non potranno più continuare a scappare.

Banu, la spia di Emir a casa Soydere

Non è la prima volta che Banu, la moglie di Tarik (nonché ex amante di Emir) fa la spia per conto di Kozcuoglu. Già negli episodi precedenti di Endless Love la giovane aveva riferito ciò che accadeva a casa Soydere, dai comportamenti di Zeynep alle azioni di Fehime e Husseyin. Grazie a lei, per esempio, Emir ha appreso che Zeynep era stata cacciata di casa e che tutti avevano scoperto la verità sulle origini di Asu. In cambio del suo "servizio", Emir versa a Banu uno stipendio mensile.