Proseguono gli appuntamenti settimanali con la soap Endless Love: le anticipazioni dei nuovi episodi, trasmessi dal 21 al 26 ottobre rivelano Nihan lotterà tra la vita e la morte. La donna verrà ricoverata in ospedale dopo aver avuto un incidente e necessità di una trasfusione. A salvare Nihan sarà Zeynep che, avendo il gruppo sanguigno compatibile al suo, le donerà il sangue. Intanto il doppio gioco di Asu verrà scoperto da Tufan: la donna darà un falso alibi al marito solo per salvare sé stessa e non far capire di essere stata lei a manomettere i freni della macchina di Nihan.

Poco dopo Nihan aprirà gli occhi e quando vedrà Kemal ai piedi del letto lo caccerà via, accusandolo di aver preso Deniz.

Asu fornisce un falso alibi al marito

Nel corso dei nuovi episodi della soap in onda dal 21 al 26 ottobre, Asu fornirà un falso alibi a Kemal, dicendo di essere stata in sua compagnia la sera dell'incidente di Nihan. Questa falsa dichiarazione però servirà a non far scoprire di essere stata proprio lei a manomettere i freni della macchina di Sezin. In realtà Asu era andata a cercare Kemal ma quando lo aveva visto insieme a Nihan, presa dalla gelosia, aveva deciso di far fuori la rivale.

Nel frattempo Emir continuerà a sospettare che Kemal e Nihan la sera dell'incidente fossero insieme.

L'uomo darà ordine ai suoi uomini di sorvegliare la stanza dove si troverà ricoverata la giovane Sezin.

Kemal si veste da infermiere

Kemal supplicherà alla sorella di donare il sangue a Nihan, per salvarle la vita. Poco dopo, Emir ringrazierà l'ex amante per il nobile gesto e Zeynep dirà a Emir di averlo fatto solo ed esclusivamente per fare un favore al fratello.

Nel frattempo le condizioni della giovane Sezin miglioreranno e i medici diranno ai familiari che sarà fuori pericolo.

Kemal intanto sarà impaziente di rivedere la sua amata, ma gli uomini di Emir ostacoleranno la sua visita in ospedale. A quel punto l'imprenditore minerario si travestirà da infermiere e riuscirà ad entrare in camera.

Quando Nihan aprirà gli occhi e vedrà Kemal, lo caccerà, accusandolo di aver rapito ingiustamente la piccola Deniz.

Nelle puntate precedenti

Durante le precedenti puntate della soap, Kemal aveva scoperto di essere il padre biologico di Deniz, attraverso un test del DNA. Tuttavia l'imprenditore minerario aveva deciso di portare via la piccola Deniz dalle grinfie del perfido Emir, attraverso un sequestro, organizzato con la complicità dei suoi genitori.

Durante l'incontro con la piccola, Kemal aveva proposto a Nihan di fuggire insieme, per ricominciare una nuova vita. La giovane Sezin si era rifiutata per paura che Emir potesse farle del male.