Attimi di sconforto e di grande paura in arrivo per Zeynep Soydere. Negli episodi di Endless Love in onda prossimamente su Canale 5 la giovane, sicura che il fratello Kemal stia per scoprire la sua responsabilità nell'omicidio di Ozan, sentirà di essere con le spalle al muro. Così, in un momento di disperazione, capirà di non avere una via d'uscita e cercherà di togliersi la vita. L'arrivo di Kemal potrebbe evitare la tragedia. Riuscirà a salvare la sorella?

Emir scopre che Zeynep è incinta

La storyline di Endless Love racconta che Emir Kozcuoğlu deciderà di seguire il suggerimento della sorella Asu Alacahan, la quale gli consiglierà di "consegnare" l'assassino di Ozan, ossia Zeynep.

Dunque, il perfido imprenditore farà rapire la ragazza e poi farà in modo che Nihan e Kemal si rechino in un capannone abbandonato dove la giovane Soydere sarà dentro un grande pacco regalo. All'ultimo momento, però, Emir manderà in fumo il piano, liberando Zeynep prima che sopraggiungano i due ex fidanzati.

Tutto questo perché, nel frattempo, il commissario Hakan Demirtas gli avrà rivelato che la ragazza aspetta un figlio da lui. Tuttavia, le cose si complicheranno perché, durante il salvataggio, la giovane perderà delle chiavi all'interno del pacco regalo. Kemal le ritroverà e capirà che, solo trovando il proprietario, riuscirà a risalire al colpevole dell'omicidio.

Zeynep cerca di togliersi la vita

Nei prossimi episodi di Endless Love, grazie alle macchinazioni di Asu che pagherà dei falsi testimoni, Kemal riunirà tutti i pezzi del puzzle e inizierà a sospettare proprio della sorella Zeynep. Intanto quest'ultima, capendo di non avere più scampo, deciderà di togliersi la vita e cercherà di impiccarsi a casa di Hakan, dove abita da quando è stata cacciata dai suoi genitori.

"Non posso più vivere", dirà tra sé e sé.

Fortunatamente per lei, Kemal userà il mazzo di chiavi ritrovate nel pacco regalo per aprire la porta di casa Demirtas e, una volta vista la sorella, la tirerà giù prima che sia troppo tardi. Sarà per questo insano gesto che l'ingegnere avrà la certezza del coinvolgimento della ragazza nell'omicidio di Ozan.

Cercherà quindi di convincerà ad andare alla polizia per raccontare tutta la verità. La giovane, ormai priva di forze, accetterà.

Il motivo per cui Asu vuole consegnare Zeynep a Kemal

Asu suggerisce al fratello Emir di far scoprire a Kemal e Nihan che Zeynep è la colpevole dell'omicidio di Ozan, consegnandola direttamente nelle loro mani. Questo perché, soltanto così, le indagini sul terribile crimine si arresteranno. Ma non solo per questo motivo. Alacahan è inoltre convinta che, consegnando Zeynep ai due ex fidanzati, riusciranno finalmente a separarli.

Secondo l'imprenditrice, infatti, appena Nihan saprà della colpevolezza della giovane Soydere, non sopporterà di essere legata al fratello dell'assassina del suo gemello e, di conseguenza, si allontanerà da lui.