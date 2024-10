Nella puntata di Endless Love in onda sabato 5 ottobre 2024, Kemal annuncerà di aver sposato Asu e di essere diventato il maggior azionista della Holding Kozcuoğlu [VIDEO]. Emir sarà su tutte le furie, così come Galip. Le sorprese non saranno finite, visto che Kemal farà in modo che la stampa divulghi la notizia che Asu e Emir sono fratelli. La vendetta di Soydere contro l'intera famiglia Kozcuoğlu sarà compiuta.

Kemal prende il controllo della Holding dopo le nozze con Asu

La trama del 5 ottobre riprenderà dal momento in cui Fehime deciderà di mantenere il segreto sulla relazione clandestina tra Zeynep ed Emir.

Vildan invece verrà a sapere qualcosa di sconvolgente sul passato di Ayhan. Kemal, dopo essere stato costretto a cedere i terreni, organizzerà un'operazione per ottenere le quote della Holding in possesso di Galip. Proprio quest'ultimo, durante un Consiglio di amministrazione annuncerà di volersi ritirare e di aver dato le sue quote ad un'altra persona. Kemal interrompe la riunione e annuncia, tra lo stupore generale, di essere diventato il maggior azionista della società. Questo è possibile in quanto Soydere ha sposato Asu e quindi, come suo marito, ha il controllo del suo pacchetto azionario. Emir e Galip saranno furiosi ed il marito di Nihan aggredirà Asu intimandole di restituire a lui le azioni.

La stampa divulga la notizia che Asu e Emir sono fratelli

Asu non cederà al ricatto del fratello ed anzi ribatterà dicendo ad Emir che lei lo potrebbe mettere nei guai riguardo alla morte di Ozan. Galip invece, incaricherà i suoi avvocati affinché trovino un modo per fermare Kemal e Asu. I neo sposi inviteranno a cena la famiglia di Kemal per annunciare che quella mattina si sono sposati.

Nel frattempo sulla stampa e sui media inizia a circolare la notizia che Emir e Asu sono fratelli. Lo scoop giunge anche a casa di Kemal, dove Fehime e Huseyin saranno sconvolti. Asu si troverà con le spalle al muro e dovrà dare spiegazioni al marito. In seguito Asu accuserà Emir, convinta che sia stato lui a divulgare la notizia.

La soap si sposta al giovedì in prime time

L'appuntamento in prima serata con Endless Love si sposta dal venerdì al giovedì a partire dal 10 ottobre. La soap prende il posto del Grande Fratello che, da tale data non andrà più in onda con il doppio appuntamento settimanale. Il venerdì sera sarà invece occupato dalla seconda stagione di Storia di una Famiglia perbene, la fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Restano invariati gli altri appuntamenti con Endless Love, che continuerà ad andare in onda in daytime dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10.