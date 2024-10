Emir lancerà la carrozzina di Deniz da una scogliera terrorizzando Nihan che penserà che sua figlia sia morta nella puntata di Endless Love in onda sabato 12 ottobre. Le anticipazioni spiegano che Emir tenderà una trappola a sua moglie facendole credere di avere un appuntamento con Kemal. All'incontro, tuttavia, ci sarà Kozcuoğlu che fingerà di uccidere Deniz lanciandola da una scogliera. In realtà nella carrozzina della bambina ci sarà una bambola, ma Nihan lo saprà solo in un secondo momento.

Nihan pronta a parlare con Kemal

Nihan si renderà conto che Emir si sta legando sempre di più a sua figlia Deniz e ne parlerà con Vildan.

Quest'ultima consiglierà a sua figlia di risolvere tutto con Kemal, perché soltanto lui potrebbe difenderla da suo marito. Nihan si lascerà convincere da sua madre e sarà decisa a telefonare al suo amato: "Dirò a Kemal tutta la verità su Deniz". La donna non avrà idea del fatto che suo marito ha architettato un'altra trappola per lei facendo hackerare il suo telefono. Nihan chiamerà Kemal, ma dall'altra parte dell'apparecchio ci sarà soltanto la voce registrata di Soydere che le darà appuntamento sulla collina per l'indomani mattina. Emir caricherà Deniz in macchina e si dirigerà al luogo dell'appuntamento che Nihan crede di avere con Kemal. Quando la donna arriverà sul posto non crederà ai suoi occhi nel vedere Emir con la carrozzina vicino alla scogliera.

Nihan correrà terrorizzata incontro a suo marito che la bloccherà a distanza e le chiederà come mai si trovi lì.

Il terrore negli occhi di Nihan

Nihan sarà messa alle strette da Emir che le dirà di essere a conoscenza dell'appuntamento che aveva con Kemal. L'uomo sarà molto arrabbiato e minaccerà Nihan di lasciare cadere giù la carrozzina di Deniz: "La lascerò andare se mi dici un'altra bugia".

Kozcuoğlu sarà fuori di sé e farà capire a Nihan che le sue non sono soltanto minacce, ma è pronto all'azione. La donna ascolterà il suo sfogo con una grande preoccupazione: "Non hai saputo apprezzare la tua famiglia", rimprovererà Emir, "Volevi dire tutto a Kemal". Nihan proverà a negare, ma Kozcuoğlu sarà sempre più furioso con lei e le imporrà di dirle la verità o spingerà la carrozzina in mare.

In lacrime, la donna ammetterà che avrebbe detto a Kemal che Deniz è sua figlia e pregherà Emir di non fare del male alla bambina. "Lei è innocente", urlerà Nihan in preda al panico, "Uccidi me". Kozcuoğlu si mostrerà spietato con sua moglie e dopo averla accusata di averlo preso in giro spingerà la carrozzina giù dalla scogliera. Nihan correrà disperatamente e sarà pronta a buttarsi nel vuoto, ma Emir la fermerà. Solo in un secondo momento Kozcuoğlu rivelerà a sua moglie che la bambina è sana e salva e nella carrozzina c'era una bambola.

La trappola di Emir per Nihan

Nelle puntate precedenti Emir ha iniziato a guardare Deniz con occhi diversi. Mentre un tempo la vedeva solo come il frutto del tradimento di Nihan con Kemal, ha iniziato a legarsi sempre di più a lei.

Deniz si è abituata alla presenza di Emir, tanto che quando lui tentava di parlarle lei lo ha chiamato "Papà" per la prima volta. Kozcuoğlu ha pensato di accendere il baby monitor per far sentire a Nihan il suo discorso per Deniz. Dopo aver messo in funzione il microfono, Emir ha detto a Deniz che sta diventando la cosa più importante per lui e se Nihan dovesse lasciarlo lui sarà pronto a tenere con sé la bambina. Kozcuoğlu ha fatto tutto questo per mettere alla prova ancora una volta sua moglie e vedere se avrebbe chiamato Kemal per rivelargli che è il padre di Deniz. Nihan è caduta nella trappola di suo marito e adesso dovrà pagarne le conseguenze.