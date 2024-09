Emir sarà stupito quando Deniz lo chiamerà per la prima volta "papà" nella puntata di Endless Love di mercoledì 2 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Kozcuoğlu non dirà nulla a Nihan e fingerà di avere dei dolori per giustificare il suo turbamento. Nel frattempo, Hakan sarà furioso dopo aver appreso che Emir ha regalato a suo fratello una borsa di studio per l'Inghilterra.

Una proposta inaspettata di Emir per Safak

Emir continuerà a fare le sue mosse e la sua prossima pedina sarà Safak, il fratello di Hakan che ha assunto come autista di Nihan.

Kozcuoğlu chiamerà il ragazzo per parlargli del suo futuro e gli comunicherà che ha deciso di pagare i suoi studi in Inghilterra. Safak sarà lusingato dalle parole di Emir che lo descriverà come un ragazzo speciale e gli offrirà una borsa di studio. Kozcuoğlu spiegherà che Safak ha bisogno di liberarsi della sua timidezza del suo complesso di inferiorità e una buona scuola sarebbe l'ideale per farlo. Il ragazzo sarà un po' indeciso e spiegherà che suo fratello non permetterà la sua partenza per l'Inghilterra, ma Emir gli assicurerà che lo convincerà lui. Quando Safak gli telefonerà per dirgli la novità, Hakan sarà molto arrabbiato e telefonerà ad Emir per dire la sua. "Cosa stai cercando di fare?

Non puoi portarmi via Safak" dirà Hakan a Emir, che gli spiegherà di dovergli dare una lezione per capire da che parte stare.

Emir sempre più presente nella vita di Hakan

Hakan sarà furioso con Emir che continuerà a minacciarlo, dicendogli che se non decide di stare esclusivamente dalla sua parte pagherà un caro prezzo. Safak, invece, parlerà della scelta di Emir con Nihan e Eda che saranno piuttosto perplesse.

Nel frattempo, Emir andrà nella stanza di Deniz e si lascerà andare a delle piccole confidenze con la bambina. "Vorrei poterti amare, piccola", dirà l'uomo a Deniz, "Vorrei che fossi mia figlia". Quando Emir si alzerà per andare via, la bambina dirà per la prima volta la parola "Papà" e lui ne sarà stupito: "Cosa hai detto?

Mi hai chiamato papa?". In quel momento entrerà nella stanza Nihan e vedendo l'espressione turbata di suo marito gli domanderà cosa stia succedendo. Emir tuttavia, dirà di avere dei dolori alla gamba.

Nel frattempo, in Ayhan e Leyla arriveranno all'ospedale dopo diverse difficoltà e si metteranno alla ricerca dei documenti di nascita di Asu.

Il punto su Eda e Safak: i due ultimi arrivi di Endless Love

All'inizio della seconda stagione della soap tv Endless Love sono arrivati due nuovi personaggi: Eda e Safak.

La ragazza è entrata nella famiglia di Nihan come la nipote di Efsane, la domestica storica dei Sezin e si occupa principalmente della piccola Deniz.

Eda ha conosciuto Safak, il fratello minore di Hakan, e tra loro è iniziata una tenera relazione. Emir ha capito subito che per tenere in pugno il poliziotto Safak sarebbe stato un'ottima pedina e lo ha assunto come autista personale di Nihan.