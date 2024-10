Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda martedì 22 ottobre alle ore 14:10 su Canale 5. Tufan si precipiterà in ospedale con alcuni dipendenti per donare il sangue a Nihan, ma Zeynep arriverà prima di lui. Nel frattempo, Emir sarà molto grato alla sorella di Kemal. Inoltre, Kaner indagherà sull’incidente di Sezin e scoprirà che Asu ha mentito.

Tufan vuole salvare la vita di Nihan

Il braccio destro di Emir vorrà fare un gesto eroico per la moglie del suo capo. Tufan si presenterà all’ospedale dove è ricoverata Nihan Sezin per donare il proprio sangue alla donna e porterà con sé anche alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding.

Ma Tufan non potrà fare nulla perché qualcuno sarà arrivato prima di lui: Zeynep Soydere. Emir, quindi, dimostrerà immensa gratitudine alla sua amante per l’azione che ha salvato la vita di sua moglie. Zeynep, però, metterà subito le cose in chiaro con Kozcuoglu: non l'ha fatto per lui, ma solo per suo fratello Kemal.

Tufan scopre che Asu ha mentito sulla sera dell'incidente di Nihan

Nel frattempo, Tufan vorrà fare luce su quanto accaduto a Nihan Sezin e al terribile incidente automobilistico in cui è stata coinvolta. Kaner, pertanto, inizierà a indagare e scoprirà subito qualcosa di sorprendente: Asu ha mentito. Tufan, inoltre, verrà a sapere che la sorella di Emir ha detto una bugia per coprire Kemal, poiché non è vero che la notte dell’incidente suo marito era con lei.

Inoltre, emergeranno ulteriori dettagli su quella serata: è stata Asu a uscire di casa per cercare Kemal e lo ha sorpreso in compagnia di Nihan Sezin.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Kemal ha scoperto che Deniz è sua figlia

Nelle precedenti puntate, Kemal si è introdotto di nascosto a casa di Emir e ha sottratto un capello di Deniz per fare il test del DNA.

Dopo una settimana, Soydere ha ricevuto l’esito delle analisi e ha scoperto di essere il padre della bambina. Kemal ha quindi informato Leyla della notizia e ha detto alla sua amica di voler fare di tutto per portare via Deniz. Nel frattempo Nihan è andata via con sua figlia e solo Emir ha saputo la località segreta dove si è rifugiata sua moglie.

Kemal si è quindi messo sulle tracce della sua ex fidanzata e di Deniz. Una volta arrivato al rifugio, Soydere si è infuriato con Nihan per avergli nascosto la paternità di Deniz.

Intanto Sezin ha consegnato al suo ex fidanzato il diario segreto che ha scritto per mesi, in modo da tenere al corrente Soydere sul primo anno di vita della loro bambina. Zeynep, nel frattempo, si è ammalata e sua madre Fehime è andata a trovarla in albergo.