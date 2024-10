Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless love, che andranno in onda da lunedì 28 a sabato 2 novembre, rivelano che non mancheranno degli imprevisti per Kemal. Quest'ultimo verrà arrestato dalla polizia con l'accusa di aver sequestrato la piccola Deniz ed Emir lo andrà a trovare in carcere, per intimargli di allontanarsi per sempre dalla figlia. Nihan, invece, pregherà affinché il suo amato possa uscire il prima possibile dalla prigione, ma allo stesso tempo temerà la reazione di Emir, qualora dovesse decidere di lasciarlo per lui. Zehra, invece, nonostante sia l'avvocato di Emir, si offrirà di difendere Kemal e aprirà una causa per la paternità di Deniz.

Deniz viene rapita da Kemal

Nel corso dei nuovi episodi di Endless Love, trasmessi dal 28 al 2 novembre, Kemal rapirà Deniz e la porterà in un posto sicuro. Tutti si metteranno alla ricerca dei due: da una parte ci sarà Hakan, che con l'occasione scoprirà che la bambina è figlia di Kemal, dall'altra Emir, che metterà in azione tutte le sue risorse per trovare il nemico.

Complici del rapimento di Deniz, Nihan e Kemal decideranno di portare loro figlia in un luogo, dove potrà essere accudita dai genitori di lui. Il piano di Kemal però fallirà, dal momento in cui Deniz avrà una reazione allergica, e saranno costretti a portarla in ospedale. A quel punto il medico che visiterà la piccola, non avendo ricevuto i suoi documenti, si insospettirà e chiamerà la polizia, facendo così arrestare la famiglia Soydere.

Kemal in prigione, istigato da Emir

Se i genitori di Kemal verranno fatti uscire subito di prigione, l'imprenditore sarà in stato di fermo e accusato di rapimento di minori. Emir andrà a trovare in carcere Kemal, e gli farà ascoltare un audio di Deniz, dove lo chiama "papà". Il perfido Kozcuoğlu, cercherà di distruggere psicologicamente Kemal, ma Soydere non si arrenderà.

Più tardi Kemal riceverà una visita da Zehra, l'avvocato di Emir. Custode dei suoi segreti, la donna deciderà di aiutarlo, aprendo una causa per la paternità della piccola Deniz. A quel punto Soydere temerà che questo possa mettere in difficoltà Nihan, ma l'avvocato lo tranquillizzerà, a patto che Nihan ammetta che Deniz è figlia di Kemal.

Nelle puntate precedenti

Nel corso dei precedenti appuntamenti della soap, Kemal aveva scoperto di essere il padre biologico di Deniz, attraverso un test del Dna. A quel punto l'imprenditore aveva proposto a Nihan di fuggire insieme dalla città per iniziare una nuova vita insieme. La giovane Sezin però aveva rifiutato la proposta, per paura della reazione del marito e perché voleva trovare l'assassino del fratello.