Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello in programma lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in casa di Shaila e Lorenzo, dopo una fugace permanenza nell'edizione spagnola del reality show. I due saranno pronti a rimettersi in gioco e svelare ai loro compagni di gioco cosa è accaduto in questi giorni. Inoltre per Shaila arriverà il momento di affrontare Javier Martinez dopo che ha compreso di provare dei sentimenti nei confronti di Lorenzo.

Il ritorno di Shaila e Lorenzo in casa: anticipazioni Grande Fratello 28 ottobre

Dopo aver fatto credere ai concorrenti che Shaila e Lorenzo fossero stati eliminati per volere del pubblico nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, ci sarà spazio per il ritorno in casa della coppia.

I due torneranno e racconteranno ai loro compagni di avventura cosa è successo in questi giorni in cui sono stati all'interno della casa spagnola del reality show Gran Hermano in onda su TeleCinco.

Un rientro che si preannuncia scoppiettante dato che, in questi giorni, Shaila Gatta ha compreso di provare dei sentimenti autentici nei confronti di Lorenzo Spolverato e si ritroverà a dover affrontare la questione con Javier Martinez.

Shaila e Lorenzo affrontano Javier Martinez al GF

Tra Shaila e Javier vi era stato un avvicinamento nei giorni scorsi all'interno della casa: i due avevano trascorso diverse notti insieme, nascosti sotto al piumone, durante le quali sembrerebbe che l'ex velina di sarebbe lasciata andare a delle frasi importanti nei confronti di Martinez.

Adesso, però, dopo essere stata al Gran Hermano con Lorenzo, Shaila ha capito di non essere realmente interessata a Javier, bensì di voler approfondire la frequentazione con Spolverato.

Le anticipazioni del Grande Fratello del 28 ottobre rivelano che Javier avrà modo di vedere i filmati dell'esperienza spagnola di Shaila nel reality show e per i due arriverà il momento del confronto finale, durante il quale interverrà anche lo stesso Lorenzo.

Spazio poi al risultato del televoto settimana che non prevede eliminazioni tra Jessica, Helena, Luca Giglio, Iago, Mariavittoria e Amanda.

Crescono gli ascolti del reality show

In attesa della nuova puntata serale, il GF continua a registrare buoni ascolti nella fascia serale, come testimonia il dato Auditel del 21 ottobre.

La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha registrato una media di quasi 2,3 milioni di spettatori tra prima e seconda serata, tornando a superare la soglia del 18,50% di share con un picco superiore al 26% registrato nella seconda parte.