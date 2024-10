"C'è poca spontaneità": con queste affermazioni Beatrice Luzzi ha commentato il riavvicinamento di Shaila Gatta a Javier Martinez [VIDEO]. A detta dell'opinionista del Grande Fratello, la concorrente sarebbe tornata sui suoi passi solamente per creare una dinamica ai fini del gioco. Tale pensiero è scaturito dal fatto che Shaila continua a stuzzicare il coinquilino ma tra i due non c'è ancora stato un bacio.

Luzzi solleva dubbi su Shaila Gatta

Nel corso dell'ottava puntata del GF, andata in onda il 14 ottobre su Canale 5, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui Shaila ha ammesso di essersi pentita di aver chiuso con Javier ed è ritornata sui suoi passi.

Lo stesso pallavolista argentino, che aveva dichiarato di voler voltare pagina, ha poi ammesso in confessionale che "al cuore non si comanda". Incalzata dal conduttore ad esprimere un parere sul riavvicinamento dei due concorrenti, Beatrice Luzzi non ha esitato a punzecchiare la ballerina: "Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? C’è poca spontaneità". L'opinionista crede che Shaila sia tornata sui suoi passi solamente per creare una dinamica all'interno del Reality Show, altrimenti fra i due ci sarebbe già stato un bacio vista la grande attrazione fisica che nutrono l'uno nei confronti dell'altra. In un secondo momento Luzzi ha fatto notare alla concorrente di essere andata nel letto di Javier per dargli la buona notte solamente perché spronata dal trio delle Non è la Rai.

Prima di concludere il suo intervento Beatrice Luzzi ha fatto una domanda a Shaila: "Ti sei mai innamorata?". Nel momento in cui la gieffina ha risposto in modo affermativo, Luzzi ha replicato: "Di un uomo?". A quel punto la concorrente ha affermato: "Sì, ma dopo tre anni insieme mi disse che per lui ero un trofeo. Per questo motivo ci vado con i piedi piombo".

Il riassunto dell'ottava puntata

Durante la puntata Alfonso Signorini ha trattato diversi argomenti, tra cui il flirt di Yulia e Giglio e non sono mancati i commenti sarcastici di Jessica Morlacchi.

Helena Prestes ha ribadito di nutrire una scarsa simpatia per Amanda Lecciso. Anche Luca Calvani ha sostenuto che Amanda sia la portavoce di Lorenzo Spolverato. Maria Vittoria Minghetti è stata criticata per trascorrere parte del suo tempo solo con Jessica. Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere (membri del trio Non è la Rai) hanno ricevuto una sorpresa, mentre Michael Castorino è stato eliminato al televoto. Durante le nuove nomination sono finiti al televoto Lorenzo, Shaila, Yulia e Amanda: i telespettatori hanno il compito di decidere i loro preferiti e saranno immuni dalle nomination di lunedì 21 ottobre.