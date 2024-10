Durante la serata del 15 ottobre, al Grande Fratello c'è stato un confronto tra le ragazze della casa. Tra un chiarimento e un litigio, è scoppiato l'ennesimo diverbio tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. In particolare, quest'ultima ha rimproverato la coinquilina di trattarla con indifferenza. Nel momento in cui la modella ha negato, la cantante ha perso la pazienza: "Non mi prendere in giro che sono molto più grande di te".

Il botta e risposta tra Yulia e Jessica

All'interno della casa più spiata d'Italia si respira una certa tensione tra le ragazze, tanto che il trio delle Non è la Rai hanno deciso di riunirsi insieme a tutte le loro coinquiline per affrontare la situazione e magari trovare una soluzione.

Nel mezzo della discussione Jessica ha rimproverato Yulia di trattarla con indifferenza, ma la modella ha prontamente replicato: "Dove ti viene in mente che io mi devo avvicinare a te? La cosa deve essere reciproca perché io non posso alzarmi la mattina e venire a dare un bacio a te". A detta di Morlacchi, la coinquilina starebbe agendo di strategia: "Allora in puntata non venirmi a dire che ti dispiace e mi stimi. Una volta ogni tanto potresti anche venirmi a dire come stai". Dal canto suo la modella ha fatto notare di essere già andata incontro alla coinquilina ma senza mai ricevere nulla in cambio. La risposta di Bruschi, però, ha mandato Jessica su tutte le furie: "Non mi prendere in giro perché sono molto più grande di te.

A quel punto è intervenuta nella discussione Pamela Petrarolo e ha portato l'esempio della convivenza tra Lorenzo e Iago: "Loro anche non si sopportano ma riescono a convivere in modo pacifico.

Sapete perché? Perché nessuno di loro due sta sempre a sparlare dell'altro alle sue spalle. Nella vita non si deve andare per forza a genio a qualcuno".

Il confronto tra le altre concorrenti

A seguire anche Mariavittoria Minghetti ha confidato di sentirsi presa di mira da Yulia e dal suo gruppo di amiche. Nel dettaglio, la dottoressa ha spiegato di esserci rimasta male perché ha visto Ilaria Galassi dire una cosa all'orecchio di Yulia e quest'ultima l'ha immediatamente guardata.

In un'altra occasione Mariavittoria ha detto di avere ricevuto una spallata dalla modella senza neanche ricevere delle scuse.

A quel punto Galassi ha affermato: "Siete voi le maliziose perché noi stavamo parlando di una cosa nostra che non si può neanche davanti alle telecamere". Mentre Jessica ha continuato a rimanere delle sua idea, Mariavittoria ha ammesso di essere dispiaciuta che in casa si siano creati due gruppi di donne e ogni occasione è buona per parlarsi alle spalle.