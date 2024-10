Durante la nona puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta è finita al centro delle critiche per avere rifilato l'ennesimo picche a Javier Martinez. Terminata la diretta diversi concorrenti hanno espresso dei commenti negativi sull'atteggiamento della ballerina. In particolare, Jessica Morlacchi ha detto: "È furba, ha mentito tutti". Inoltre la cantante crede che Shaila non sia interessata né a Lorenzo né a Javier.

I commenti dei concorrenti

Dal momento che i concorrenti sanno che Shaila e Lorenzo sono stati eliminati, si sono lasciati andare ad alcune critiche sulla ballerina.

Terminata la diretta Jessica Morlacchi non ha risparmiato critiche a Shaila: "Sono rimasta di ghiaccio. Lei è furba, ha mentito a tutti". In una conversazione con Helena, la 37enne ha aggiunto: "Shaila non vuole nessun uomo, dopo ieri ti dico che è interessata solo a sé stessa". D'accordo con la cantante, anche Helena ha affermato: "Secondo me lei è interessata solo al GF". Amanda Lecciso ha riferito di essere spiazzata dalla falsità della coinquilina: "Diceva che non c'era nulla di fisico e le bastavano solamente gli sguardi". Parlando con Javier Martinez, Luca Calvani ha criticato Gatta: "Ha fatto una cosa brutta. Se non sei convinta non ti avvicini ad un ragazzo innamorato".

I commenti su Shaila non sono terminati visto che anche il trio delle Non è la Rai l'ha punzecchiata.

In particolare, Pamela Petrarolo si è detta delusa anche se da tempo aveva capito che la ballerina non fosse realmente attratta da Javier: "Non cancello il bene che le voglio, ma ha sbagliato". Eleonora Cecere sostiene che Gatta abbia preso in giro Javier: "Non è stata sincera". Infine Yulia Bruschi si è messa nei panni della coinquilina: "Apprezzo la sincerità sul fatto che non avrebbe voluto aspettare Javier fuori".

Shaila e Lorenzo al Gran Hermano

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha fatto credere ai concorrenti che il televoto fosse eliminatorio. Al momento del verdetto il conduttore ha annunciato l'eliminazione di Shaila e Lorenzo. Prima che la ballerina abbandonasse il programma ha avuto un confronto con Javier e lo ha messo al corrente che non l'avrebbe aspettato lontano dal GF.

A seguire i due concorrenti eliminati per "finta" sono stati chiamati in studio e Signorini li ha informati che sarebbero andati una settimana a Madrid nella casa del Gran Hermano visto che erano i preferiti del pubblico.

Mentre Helena e Shaila sono andati in Spagna, nella casa più spiata d'Italia è entrata Maica Benedicto: la 25enne di Murcia sarà una concorrente del GF per una settimana. È la prima volta nella storia del programma che avviene uno scambio tra i due reality.