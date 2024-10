L'altra sera Helena Prestes e Javier Martinez si sono confrontati a lungo nella casa del Grande Fratello, ma alcune concorrenti hanno un po' storto il naso. Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, infatti, hanno criticato la ragazza sostenendo che si starebbe avvicinando al pallavolista per strategia, magari per fare un dispetto a Lorenzo Spolverato che ora è insieme a Shaila Gatta.

Le frecciatine alle spalle

Per giorni Helena ha detto che Lorenzo non sarebbe interessato a Shaila e che sarebbe stato lui stesso a confidarglielo quando era ancora nella casa del GF.

Forte di questo pensiero, infatti, la modella ha invitato Javier a non farsi troppi problemi perché la ballerina sarebbe stata sincera con lui quando gli ha detto che non lo frequenterebbe fuori dalle mura più spiate d'Italia.

Nelle ultime ore i due concorrenti hanno chiacchierato più volte e c'è chi inizia a pensare che questo rapporto potrebbe essere una ripicca nei confronti di Gatta e di Spolverato. "Helena ha già ripiegato su Javier, tutto sto dolore", ha detto Eleonora a bassa voce dopo aver visto i due parlare in cucina.

Eleonora: Helena ha già ripiegato su Javier….

Tutto sto dolore….



Ilaria: la furbizia eh…



Le mammine gelose di Javier, non ce la posso fare fermate subito sta cosa



Ilaria ha concordato con la coinquilina e ha aggiunto: "Che furbizia eh".

Le Non è la Rai sembrano non gradire il comportamento di Prestes e lasciano intendere che si starebbe avvicinando a Martinez per strategia.

I pareri della gente a casa

Le frecciatine che le Non è la Rai hanno lanciato a Helena non sono passate inosservate, anzi sui social network si sono esposti in molti per commentare quello che è successo nella casa del GF l'altra sera.

"Le mammine sono gelose di Javier, non ce la faccio", "Hanno solo chiarito in amicizia dopo aver discusso per Shaila e Lorenzo", "Loro sono aride", "Ma si facessero i fatti loro, non mi piacciono per niente", "Che cattiveria", "Loro stanno diventando poco credibili", "Ma non la conoscono la parola amicizia?", hanno scritto alcuni utenti su X il 24 ottobre.

Il pensiero di Javier su Shaila

Mentre le Non è la Rai sparlavano di Helena, lei si stava confrontando con Javier sul suo stato d'animo e su come intende comportarsi con Shaila lunedì prossimo.

"Ho troppo rispetto per le donne, non voglio vederla in difficoltà", ha detto il concorrente del GF dopo aver pensato per giorni al "due di picche" che gli ha dato la ballerina in diretta e senza alcun preavviso. "Sono sempre stato un signore e continuerò a esserlo, ma lei farebbe più bella figura a dire la verità. Basta recitare", ha aggiunto Martinez.

La curiosità dei fan è tutta per le reazioni che Javier e Helena avranno quando vedranno quello che è successo tra Lorenzo e Shaila nella casa del Gran Hermano, dai baci che si sono dati alle cose importanti che si sono detti.