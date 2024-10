I fan del Grande Fratello hanno intercettato una conversazione che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto nella casa della versione spagnola del reality. Il concorrente ha punzecchiato Javier Martinez dicendo che se ha spoilerato quello che è successo tra lui e la ballerina sotto le coperte le avrebbe mancato di rispetto. Sui social network c'è chi è certo che i due inquilini si starebbero preparando a quello che accadrà lunedì sera quando rientreranno in Italia.

Il discorso che non piace al pubblico

Pochi giorni dopo aver scaricato Javier, Shaila ha ceduto alla passione con Lorenzo: i due si sono lasciati andare a baci appassionati e a dichiarazioni importanti nella casa dove stanno trascorrendo questa settimana.

Come dimostra un video che sta circolando su X, però, i due concorrenti sembrano sapere quello che è accaduto nella casa dopo la loro uscita, in particolare cosa ha detto Martinez sulla ballerina con la quale ha flirtato per tanto tempo davanti alle telecamere.

"Se lui racconta le vostre cose e di quello che è successo sotto le coperte, per me è una mancanza di rispetto", ha detto Spolverato a Gatta al Gran Hermano.

🚨SHAILA E LORENZO INFORMATI DAL #GRANDEFRATELLO SULLE ULTIME RIVELAZIONI DI JAVIER SU SHAILA🚨



Ovviamente adesso si stanno organizzando per far passare male Javier ed uscirne “bene” in qualche modo. R4tti!



Hanno il coraggio di parlare di RISPETTO.

Loro due?! FOLLIA. pic.twitter.com/plMzAmnUzf — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 25, 2024

Il discorso del giovane sembra contenere più di una frecciatina a quello che per settimane è stato il suo rivale in amore, anche se alla fine è stato lui a spuntarla.

"Se spoilera al pubblico senza averne parlato prima con te, non passa bene", ha aggiunto Lorenzo.

Le proteste degli spettatori

"Così vuole vittimismo", ha concluso Spolverato nella casa del GF spagnolo e riferendosi sempre a Javier. Questa conversazione tra Shaila e Lorenzo non è piaciuta a molti fan del programma perché sembra confermare che entrambi sono a conoscenza di quello che è stato detto tra le mura più spiate d'Italia dopo che sono usciti.

"Sono stati informati dal Grande Fratello sulle ultime rivelazioni di Javier", "Si stanno organizzando per far passare male lui e uscirne bene loro", "Hanno pure il coraggio di parlare di rispetto? Follia", "Questi due sono una vergogna e gli autori che li informano non sono da meno", "Quella non sincera è stata Shaila, non possono far passare male Javier", "La gente non si fa fregare dalle loro chiacchiere", hanno commentato alcuni spettatori su X dopo aver ascoltato il recente botta e risposta tra gli inquilini che stanno trascorrendo questa settimana in Spagna.

Conto alla rovescia per la prossima puntata

Chi sta seguendo il Grande Fratello non vede l'ora che inizi la puntata in cui Shaila e Lorenzo torneranno nella casa e sveleranno cosa è accaduto tra loro nell'ultima settimana.

La curiosità del pubblico è anche per come reagiranno Javier e Helena ai baci che i due si sono scambiati in Spagna, ma anche alle parole importanti che si sono detti pochi giorni dopo aver flirtato con loro davanti alle telecamere.

Un altro momento del prime time del 28 ottobre che farà molto discutere, sarà l'ingresso di Federica Petagna: l'ex partecipante di Temptation Island è una nuova concorrente e debutterà tra le mura più spiate d'Italia lunedì sera.