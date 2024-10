Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto al GF a causa di un mancato abbraccio.

Il 27enne voleva rendersi protagonista di un gesto affettuoso nei confronti della ballerina ma quest'ultima si è rifiutata per non mancare di rispetto a Javier Martinez (con il quale ha in piedi una frequentazione) e per non confondere Lorenzo stesso (che dopo il breve flirt iniziale è diventato solo un amico). Dal canto suo quest'ultimo ha ribadito la sua posizione: "Siamo conoscenti adesso, un abbraccio non mi fa tornare indietro".

Lorenzo a Shaila: 'Così si perde tutto'

Ieri sera, al Grande Fratello Shaila e Lorenzo si sono ritrovati in zona beauty e hanno avuto l'ennesimo confronto. Tutto è partito quando il 27enne ha cercato di abbracciare la coinquilina vedendosi però rifiutare.

"Se ti do un abbraccio non succede nulla. Ormai ho le idee chiare su di noi, siamo solo conoscenti adesso" ha dichiarato allora Lorenzo. Poi ha aggiunto: "Ormai è chiaro quello che siamo, da parte mia c'è un accettazione. Non sono un bambino, se tu mi abbracci io non mi faccio dei film". "Così si perde tutto. È vero che ci dobbiamo contenere, ma un abbraccio ogni tanto non succede nulla" ha concluso.

Le motivazioni di Gatta

Dopo aver ascoltato il coinquilino, Shaila ha spiegato il perché della sua condotta: "Ho evitato perché l'altro giorno quando abbiamo parlato mi hai fatto capire che da parte tua c'è ancora qualcosa".

Poi ha aggiunto: "Io non sto nella tua testa che posso capire se ti è passata o meno l'infatuazione nei miei confronti". L'ex velina ha infine precisato di non essere comunque stata scortese.

L'antefatto

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto una breve frequentazione all'inizio del reality show. Nel momento in cui il 27enne si è dichiarato alla coinquilina, quest'ultima ha fatto però un passo indietro perchè desiderosa di intrecciare un rapporto con Javier Martinez.

A quel punto Lorenzo ha iniziato a flirtare con Helene Prestes, ma la frequentazione si è interrotta sul nascere. Adesso Lorenzo ha deciso di focalizzarsi solo sul suo percorso all'interno del GF, mentre Shaila ha ammesso di sentirsi sempre più in sintonia con Javier.

Nonostante Shaila e Lorenzo abbiano deciso di rimanere solo amici, gli altri concorrenti sono convinti che Gatta sia ancora interessata al 27enne. In particolare Pamela Petrarolo si è detta sicura del fatto che la ballerina non abbia ancora baciato lo sportivo proprio perché ancora (più o meno segretamente) sarebbe attratta da Spolverato.