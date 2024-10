Romulo conosce l'identità dell'assassino di Gregorio e nelle puntate della soap tv La Promessa in onda in Spagna confesserà ogni cosa a Pia (anche se il nome del colpevole non viene ancora rivelato dalle anticipazioni). Il maggiordomo si trova in prigione dopo aver dichiarato al sergente Burdina di essere lui il colpevole, ma in realtà non è lui il vero responsabile. E allora chi ha ucciso Castillo? Un mistero irrisolto che porterà con sé verità sepolte da tempo.

Gregorio torna per vendicarsi di Pia ma qualcuno lo uccide

La Promessa si tinge di giallo ancora una volta nei nuovi episodi, con il misterioso caso della morte di Gregorio, tornato a Lujan per vendicarsi di Pia.

Fu infatti Adarre a denunciarlo alla guardia civile per averla avvelenata con la cicuta quando era in attesa di Dieguito, crimine che gli costò il carcere.

A fronte di una cospicua somma di denaro, Gregorio riuscirà a uscire di prigione e la prima cosa che farà sarà andare alla ricerca di Pia. A quel punto, Romulo e Jana escogiteranno un piano per fare in modo che Castillo non catturi la sua preda: inscenare la morte di Pia. Peccato che Petra, scoperta la verità, non perda tempo a informare Gregorio.

Tutto sembrerà perduto ma un evento del tutto inatteso cambierà le carte in tavola. Gregorio verrà trovato privo di vita. Al palazzo arriverà il sergente Burdina, che aprirà ufficialmente le indagini.

Tutte le prove porteranno a un nome che farà tremare tutti, quello di Manuel.

Tra le mura de La Promessa c'è il colpevole: la confessione di Romulo

Manuel stava per sposare Jana e coronare il suo sogno d'amore, ma Cruz è piombata all'improvviso all'eremo per fermare le nozze. Come se non bastasse, le indagini di Burdina hanno portato a lui per una strana concatenazione di coincidenze.

Manuel è stato arrestato e ha passato giorni bui in carcere, fino a quando Romulo non si è preso la responsabilità della morte di Gregorio.

Burdina ha capito sin da subito che Romulo non raccontava la verità e che ha agito in quel modo solo per salvare il suo padrone. I suoi sospetti saranno fondati perché lo stesso Romulo confesserà a Pia, venuta nella sua cella per un incontro, il nome dell'assassino.

Pia è stanca di essere preda di un uomo malvagio

Se non è stato Manuel e neppure Romulo, chi ha ucciso Gregorio? Domanda difficile alla quale rispondere, ma c'è un'unica certezza: il colpevole si trova a La Promessa e ha avuto un valido motivo per arrivare a quel punto. Non si esclude che a freddare Castillo sia stata proprio Pia, esasperata dalla situazione che va avanti da anni.

Da poco Cruz l'ha riammessa al suo servizio e, vivendo nel palazzo, è a conoscenza dei movimenti di ogni singolo abitante. Pia potrebbe aver ucciso Gregorio anche per salvare il piccolo Dieguito, che sarebbe finito inevitabilmente nelle sue mani.