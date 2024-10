Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre, al Grande Fratello c'è stato l'ennesimo confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti si sono isolati in piscina e hanno analizzando la situazione che si è venuta a creare tra di loro dopo la puntata di lunedì. Durante la chiacchierata con il 27enne, l'ex velina è scoppiata a piangere e si è scusata per l'atteggiamento avuto: "Non volevo farti male".

Shaila a Lorenzo: 'Mi hai spezzato il cuore'

Lontano da occhi e da orecchie indiscrete Shaila e Lorenzo ne hanno approfittato per avere un confronto e capire cos'è accaduto fra di loro dopo la sintonia mostrata nei primi giorni del reality show.

La ballerina ha spiegato di esserci rimasta molto male per la nomination ricevuta da Spolverato durante la nona puntata: "Mi hai spezzato il cuore". In replica il 27enne ha detto di essere pronto a rimediare: "Possiamo provare a curarlo questo cuoricino ferito". A quel punto Lorenzo ha detto di essere pronto ad andare avanti ed accettare che Shaila abbia deciso di approfondire la conoscenza con Javier piuttosto che con lui: "Ho fatto tutto da solo, ho tirato il freno e non ho capito niente più. Hai fatto la tua scelta? Sì. Mi dà fastidio? Sì Posso fare qualcosa? No". Mentre Gatta ha continuato a restare in silenzio, il 27enne ha proseguito: "Voi dovete sentirvi liberi di vivervi, a me ci penso io".

In seguito alle parole inaspettate del coinquilino, Shaila non è riuscita a trattenere l'emozione ed è scoppiata a piangere e ha chiosato: "Ti puoi fermare, scusa? A me queste cose dispiacciono. Non volevo farti male". L'ex velina ha aggiunto: "Quando io sto male e voglio sfogarmi la prima persona con cui voglio parlare sei tu.

Sei una persona speciale perché riesci a dirmi sempre la cosa giusta. Mi dispiace che tra non ci sia più neanche quel rapporto di amicizia".

S “ti puoi fermare un secondo, non continuare” e scoppia a piangere ❤️‍🩹😭



Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti sono convinti che tra Shaila e Lorenzo ci sia un forte legame, nonostante lei abbia deciso di conoscere meglio Javier.

Un utente ha scritto: "Amatevi vi prego". Un altro ha aggiunto: "Lei ha sbagliato tutto. Troppo frettolosa nel prendere una decisione tra Lorenzo e Javier". Un utente ha commentato: "Credo semplicemente lei voglia davvero bene a Lorenzo. Lei ha sempre detto che non sono compatibili per stare insieme, ma che è solo un rapporto amichevole". Tra i vari utenti c'è chi continua a dire che Gatta abbia illuso il 27enne e chi ha tagliato corto sulla questione: "Stai zitta pagliaccia". Infine c'è chi ha commentato le lacrime della concorrente dopo aver ascoltato le parole di Spolverato: "Lei piange perché le piace Lorenzo, ma non sa come mollare Javier".