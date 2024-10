Le anticipazioni di Beautiful proseguono concentrandosi su ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 26 ottobre. Nei nuovi episodi Deacon, spinto da Taylor, chiederà a Brooke di dare una possibilità al loro amore, ma Logan, insospettita dalla situazione, capirà che dietro le parole di Sharp c'è Taylor. Tra le due donne scoppierà una discussione: il patto di amicizia tra Brooke e Taylor verrà rotto.

Brooke insospettita dal comportamento di Deacon

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a sabato 26 ottobre, prendono il via dai preparativi per la partenza per Roma, dove si dovrà promuovere la Hope for the future.

Katie e Carter spereranno che Brooke si convinca a partire con loro per potersi riconciliare con Ridge. Quest'ultimo, dirà a Brooke di sentire la sua mancanza. Dal canto suo, Brooke ricambierà le parole del suo ex e, pur ammettendo un allontanamento da Taylor per via di una discussione sui figli, continuerà a voler tenere fede al suo patto d'amicizia.

Deacon chiamerà Brooke che lo raggiungerà al suo ristorante. Sharp deciderà di dichiarare il suo amore e chiederà un'altra possibilità. Brooke stroncherà ogni sua speranza e capirà anche che dietro le sue parole c'è qualcuno. Alla fine, Deacon ammetterà che è stato Taylor a spingerlo a dichiararsi.

Brooke e Taylor ai ferri corti

Mentre Hope e R.J.

discuteranno su come la madre affronterà il suo futuro lontana da Ridge, Brooke sarà infuriata con Taylor perché capirà che la psichiatra sta facendo di tutto per avere campo libero con Ridge. In effetti, Brooke ascolterà una conversazione tra Taylor e Ridge in cui la donna confesserà allo stilista di amarlo ancora. Non appena Taylor resterà da sola, Brooke la affronterà e le due donne si scontreranno rinfacciandosi eventi del passato e del futuro, arrivando ad azzuffarsi.

Sarà Ridge a fermarle.

Il patto d'amicizia tra le due verrà dunque rotto e Taylor cercherà di far ricadere le colpe su Brooke. Ridge chiederà di restare da solo con Logan e quest'ultima coglierà l'occasione per affermare che farà di tutto per riconquistarlo ed avere un futuro con lui.

Ridge, prima di andare a Roma, racconterà a Eric gli ultimi eventi.

Anche Deacon, deluso per il modo in cui Taylor si è preso subdolamente gioco di lui, racconterà a Hope cosa è successo tra Brooke e Taylor. Mentre Steffy sarà preoccupata per il viaggio che vedrà coinvolti Hope e Thomas, la giovane Logan deciderà di confidare i suoi timori sulla madre proprio a Thomas che cercherà di restare neutrale, essendo coinvolta anche Taylor. Thomas cercherà quindi di tranquillizzare Hope, invitandola a convogliare tutte le sue energie sull'imminente viaggio.

Le reazioni del web

La 'manipolazione' di Taylor ai danni di Brooke sta infiammando il web. Gli utenti sembrano essersi schierati dalla parte di Logan che, per tenere fede al suo patto d'amicizia, ha allontanato Ridge.

"Brooke, sappi che nella stanza accanto, la tua Best Friend sta flirtando con il tuo ex marito, che è ex grazie alle manipolazioni del tuo ex figliastro, nonché figlio della tua amica del cuore", ha scritto un telespettatore su X.

'Qualcuno dica a Taylor che sta diventando imbarazzante', ha fatto eco un altro utente. Pare che questa volta, le scelte di Brooke siano, per il pubblico, più condivisibili rispetto a quelle della sua eterna rivale.