Dopo un'incomprensione con Helena Prestes, Yulia Bruschi ha deciso di farle una confidenza su Jessica Morlacchi: "Lei vuole vedere quello di me". La modella cubana ha rivelato di aver saputo da altri concorrenti che durante la 10^ puntata del Grande Fratello la cantante ha intenzione di provocarla, in modo da fare uscire il lato peggiore del suo carattere.

La presunta strategia di Jessica

Terminato il gioco proposto dagli autori del GF, Yulia voleva rivelare a Shaila una cosa di cui è venuta a conoscenza su Jessica Morlacchi. Dal momento che era presente anche Helena, la modella ha preferito attendere a causa della vicinanza della 34enne alla cantante: "Devo capire se posso fidarmi".

Nel momento in cui Helena ha ammesso di esserci rimasta male per questa mancanza di fiducia, Bruschi ha deciso di andare in camera con la coinquilina e le ha spiegato la situazione: "Non è che non mi fido di te, ma tu sei vicina a Jessica e non vorrei che le riportassi la nostra conversazione".

Alle rassicurazioni di Prestes, Yulia ha deciso di farle una confidenza: "Si tratta di un messaggio che hanno detto a me in generale, ma ora comprendo tante cose. Prima mi sentivo sbagliata, ma ora non mi do più colpe". Poi ha proseguito: "Questa persona vuole vedere un lato di me, ma io sto cercando di lavorarci su. Mi è stato detto che vuole quello di me". Nel dettaglio, Yulia ha saputo che durante la prossima puntata del reality show la cantante vorrebbe provocarla per far uscire il lato peggiore del suo carattere: "Se tu sai che io ho avuto dei problemi a livello caratteriale e ho perso anche persone a me vicine per questo problema, non cerchi di tirarlo fuori".

I consigli di Helena

Dopo aver ascoltato le parole di Yulia, Helena Prestes ha fornito la sua opinione: "Io penso che voi potreste diventare migliori amiche". Mentre la modella cubana è convinta di avere già provato a fare il possibile per chiarire con Jessica, Helena l'ha spronata a trovare un punto d'incontro: "Continua ad avvicinarti, usa le parole giuste".

La conversazione si è conclusa con Yulia che ha ribadito di essere stanca di fare dei passi verso Morlacchi: "Prendi Iago e Lorenzo, sono opposti, ma spesso si confrontano. Io davanti ho una persona che parla alle mie spalle e vorrei tanto risponderle, ma non voglio ricadere negli errori del passato".

GF: il gruppo delle ragazze è diviso un due fazioni

I dissapori tra Jessica e Yulia si stanno ripercuotendo sulla serenità della casa. In particolare, il gruppo delle ragazze è diviso in due fazioni: da un lato, le Non è la Rai e Shaila sono sempre più distanti da Morlacchi, mentre dall'altro, Amanda e Mariavittoria sono sempre più in contrasto con Yulia. Helena gode di un ottimo rapporto con entrambi i gruppi. Nel parterre maschile, invece, Giglio è in difficoltà poiché ha avviato una conoscenza con la modella cubana, ma è anche amico di Jessica.