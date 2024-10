Giovedì 10 ottobre, Giulia Vacca è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni nella rubrica Casa Lollo. L'ex volto di Uomini e Donne ha trattato diversi argomenti, tra cui il ritorno di Mario Cusitore nel dating show. In merito al cavaliere, l'ex dama ha precisato di non avere nulla contro di lui, visto che ha avuto anche la possibilità di conoscerlo di persona, ma crede che non sia mai stato realmente innamorato di Ida Platano.

Il commento su Mario Cusitore

Durante la chiacchierata con Pugnaloni, Giulia Vacca ha espresso la sua opinione su Mario Cusitore a U&D.

L'ex dama ha precisato di avere avuto modo di conoscere il cavaliere poiché, avendo frequentato Cristiano Lo Zupone, i due erano amici. Quindi, pensa che Mario sia un uomo buono, sincero e solare. Sulla conoscenza con Platano, l'ex protagonista del dating show ha detto: "Nel Trono Classico ci sono dinamiche diverse, perché non puoi vederti al di fuori del programma. Secondo me non era il prototipo di Ida, ma con il suo carattere l'ha saputa conquistare. Per me Mario non era innamorato alla follia di Ida, altrimenti non sarebbe mai andato in hotel con un'altra donna sapendo che dopo pochi giorni ci sarebbe stata la scelta". Infine, Giulia ha sostenuto che non c'è nulla di male se Cusitore ha deciso di tornare nel dating condotto da Maria De Filippi, poiché ha più volte cercato di riconquistare la fiducia della 44enne, ma invano.

Vacca: 'Ho sempre pensato che tra Cristiano e Asmaa non potesse funzionare'

In estate si sono detti addio anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Giulia Vacca ha detto che non si sente di definirli falsi e bugiardi, ma crede che la decisione di abbandonare il programma sia stata troppo frettolosa. La 36enne ha anche riferito che, secondo lei, Cristiano non era compatibile con Asmaa, mentre con lei sembrava esserci più affinità.

Giulia Vacca ha espresso la sua opinione anche sui tronisti del Trono Classico: "Michele Longobardi mi sembra il più sincero. Francesca Sorrentino non c'entra nulla col programma. Martina De Ioannon non mi piaceva neanche a Temptation Island".

Il percorso di Giulia a U&D

L'anno scorso, Giulia Vacca era seduta nel parterre femminile del Trono Over.

La 36enne aveva avviato una conoscenza con Cristiano Lo Zupone, ma quest'ultimo decise di approfondire la conoscenza lontano dai riflettori con Asmaa. A Pugnaloni, l'ex dama ha spiegato di non esserci rimasta male per la scelta del cavaliere perché il suo interesse era svanito già quando Cristiano non aveva compreso delle piccolezze. Oggi, Giulia Vacca è single, ma non intende tornare a Uomini e donne.