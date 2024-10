Un compare di Ciro chiederà ospitalità per suo figlio a casa Puglisi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 9 e non si esclude che dietro possa nascondersi dell'altro. Ciro potrebbe aver pensato a un matrimonio combinato tra Agata e Mimmo, il figlio del suo amico, e magari tutto questo potrebbe far parte del segreto che l'uomo custodisce da tempo. I litigi con Concetta saranno dietro l'angolo, ma per Agata potrebbe nascere davvero l'amore.

Mimmo si sistema a casa Puglisi?

A casa Puglisi ci sarà un po' di maretta nelle prossime puntate e tutto avrà inizio con una telefonata che Ciro riceverà da un suo compare siciliano.

L'uomo gli chiederà di ospitare suo figlio Mimmo per un po' di tempo, visto che il giovane poliziotto prenderà servizio a Milano. Dopo aver mentito alla moglie in merito alla telefonata, Ciro ne parlerà con Concetta, che non prenderà affatto bene la proposta dell'amico del marito. Rifiuterà categoricamente l'idea di avere uno sconosciuto in casa e con Ciro nasceranno delle discussioni. Agata proverà a riportare la pace in famiglia chiedendo ai suoi genitori di trovare un compromesso. Come si evolverà questa storia? Non è escluso che Ciro abbia in mente di far conoscere Mimmo ad Agata con lo scopo di un matrimonio. L'uomo in passato ha accontentato Maria, rassegnandosi alla rottura con Vito e accettando la sua storia con Matteo, ma non è detto che sia così aperto anche con Agata.

Il segreto di Ciro

Le anticipazioni della stagione hanno sempre parlato di un segreto che Ciro custodisce e che non ha rivelato neanche alla moglie. Di cosa si tratta? Non è ancora arrivato il momento di scoprirlo, ma Mimmo potrebbe avere a che fare con il segreto di Ciro. L'uomo potrebbe avere qualcosa in sospeso con il suo compare e non si esclude che abbia organizzato un matrimonio combinato tra i loro figli all'insaputa della sua famiglia.

Se così fosse, certamente Agata non ne sarebbe felice. La ragazza è innamorata di Roberto e spera in un futuro con lui, anche se si tratta di una storia impossibile. Landi ha già una relazione con Mario e nasconde a tutti la sua omosessualità.

Possibile tempesta in arrivo casa Puglisi

Agata potrebbe servirsi di Mimmo per tentare ingenuamente di far ingelosire Roberto, ignara del fatto che l'uomo non provi alcun interesse per lei, ma non sarebbe disposta ad andare oltre.

Concetta si schiererebbe di sicuro dalla parte di sua figlia e questo potrebbe causare una frattura nel suo matrimonio. Fino a oggi, la famiglia Puglisi ha sempre dimostrato di essere molto unita nonostante le difficoltà. Probabilmente anche questa volta per Ciro e Concetta tornerà il sereno, ma prima i coniugi dovranno superare una tempesta che metterà a dura prova il loro amore. Non si esclude l'ipotesi che Mimmo possa destare davvero l'interesse di Agata, che finalmente rinuncerebbe al sogno impossibile di Roberto.