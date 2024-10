Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 e nelle puntate dal 21 al 25 ottobre Matteo chiederà a Ciro la mano di Maria e questo riporterà l'armonia in famiglia.

Nel frattempo, Marta avrà un malore e sarà subito soccorsa da Enrico che si rivelerà prezioso per lei fino a quando la donna non sarà tradotta in ospedale per accertamenti. Nel frattempo, Umberto complotterà l'ennesima trappola con Matteo ai danni di Marcello, ma questa volta Armando sentirà tutto. Infine, Clara tornerà ad allenarsi con Alfredo.

Il malore di Marta e l'aiuto prezioso di Enrico

Le incomprensioni tra Ciro e Concetta sembreranno risolversi grazie ad una bellissima notizia che riporterà la pace in famiglia. Matteo, infatti, si recherà a casa Puglisi per chiedere la mano di Maria. Concetta non potrà fare a meno di commuoversi e Agata non perderà tempo per annunciare la bella notizia alle sue amiche del Paradiso delle signore. Marta sarà al centro delle scene nelle prossime puntate, perché avrà un malore improvviso. A prendere in mano la situazione sarà Enrico Brancaccio che presterà i primi soccorsi alla donna prima che venga portata in ospedale. Per la figlia di Umberto crescerà la preoccupazione e i medici decideranno di sottoporla a diverse analisi prima di dimetterla.

Marta non saprà subito che a salvarla è stato proprio il suo amico Enrico, ma lo scoprirà solo in un secondo momento. Ci saranno novità anche per Elvira che accetterà l'aiuto di Alfredo per i suoi allenamenti. La ragazza, in questo modo, andrà contro le richieste del suo allenatore parigino a cui aveva promesso l'esclusiva.

La rabbia di Umberto e la scoperta di Armando

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 dal 21 al 25 ottobre, inoltre, rivelano che Umberto sarà sempre più agguerrito con Marcello. L'affare della Costa Smeralda sarà una grande sconfitta per Guarnieri che non esiterà ad escogitare un nuovo piano contro il suo nemico.

Umberto si rivolgerà ancora una volta a Matteo presentandogli l'ennesimo ricatto. La loro conversazione, però, sarà ascoltata da Armando che inizierà ad avere seri dubbi sul fratello di Marcello. Nel frattempo Odile cercherà di svolgere al meglio il suo lavoro dalla Galleria Milano Moda e proporrà a Umberto e Tancredi una collezione a basso costo. In questo modo, sarebbe dichiarata guerra aperta a Il Paradiso delle signore che sul low cost ha costruito tutti i suoi affari. Ad opporsi alla proposta di Odile sarà Giulia Furlan che si rifiuterà di disegnare abiti alla portata di tutti.

Il passato misterioso di Enrico

Enrico Brancaccio sta nascondendo a tutti la sua vera identità. Nelle scorse puntate, quando l'uomo è stato assunto come magazziniere, ha dato fuoco alla sua carta d'identità.

In quel momento il pubblico ha potuto vedere che Enrico è un medico e che sta fuggendo da qualcosa con l'aiuto delle forze dell'ordine. Brancaccio ha sempre mostrato di avere una grande cultura e questo ha incuriosito molto Marta che è stata attratta da lui sin da subito. La donna, inoltre non riesce ad associare la sua vita da magazziniere alle conoscenze che l'uomo ha in diversi campi e non ha esitato a chiedergli il perché dei suoi interessi. Enrico, tuttavia, ha risposto semplicemente che è una persona curiosa e che un magazziniere può anche essere una persona acculturata.