Prosegue l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, con le nuove puntate, trasmesse da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre, mentre venerdì 1 novembre la soap non andrà in onda. Le anticipazioni rivelano che a casa Puglisi, tutto sarà pronto per l'arrivo di Mimmo Burgio e Ciro e Concetta faranno di tutto per far sentire il ragazzo a suo agio. Più tardi Marta assisterà ad una scena che la colpirà: Enrico salirà sulla macchina dei carabinieri. Intanto Marcello farà ritorno dalla Germania con tutte le informazioni in merito alla truffa Hofer.

Il giovane imprenditore deciderà di affrontare una volta per tutte il fratello e di denunciare il commendatore Guarnieri.

Ciro e Concetta accolgono il figlio del compare

Ciro e Concetta saranno pronti per accogliere Mimmo Burgio. Quest'ultimo si farà riconoscere in città per una buona azione nei confronti di Roberto Landi. A non apprezzare la presenza del giovane, però, sarà Agata, i due saranno protagonisti di alcuni scontri domestici. Nel frattempo Alfredo cercherà di prendere informazioni circa il rapporto tra Clara e Jerome, non sopportando l'idea che il francese abbia l'esclusiva nell'allenare la giovane commessa.

Più tardi Marta assisterà ad una scena poco piacevole: Enrico verrà portato via da una volante dei Carabinieri.

La figlia di Umberto vorrà vederci chiaro e cercherà di prendere più informazioni possibili a riguardo.

Marcello deluso dal fratello, trame 28-31 Il Paradiso delle signore

Marcello tornerà dalla Germania, consapevole del fatto di essere stato tradito dal fratello, circa l'affare Hofer. L'ex socio della Caffetteria deciderà di affrontare Matteo e successivamente di denunciare Umberto alla polizia.

Intanto Enrico deciderà di raccontare a Marta alcuni aspetti del suo passato, ma non tutti. I due esploreranno un’inaspettata intimità, e per evitare situazioni spiacevoli, decideranno di prendere le distanze l'uno dall'altra. Nel frattempo Marcello parlerà della truffa Hofer a Roberto e quest'ultimo gli chiederà di agire con cautela.

Umberto invece si preparerà per rivelare alla figlia tutta la verità.

Nelle puntate precedenti

Nel corso dei precedenti episodi della soap, Ciro aveva rivelato a Concetta di aver ottenuto il prestito dal compare Burgio, per l'acquisto di alcuni terreni, e di essere finito in mano agli strozzini. Da quel momento Concetta si era distaccata dal consorte, perché delusa dal suo comportamento. Nel frattempo Matteo era stato minacciato da Umberto, per la vincita dell'affare con Costa Smeralda, mentre Marcello aveva deciso di indagare su una possibile spia in atelier.