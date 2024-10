Lorenzo fingerà di avere un attacco di sciatica per non andare alla battuta di caccia organizzata per uccidere Curro. Le anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 6 ottobre rivelano che Alonso proverà ad aiutare il nipote a scegliere un posto migliore per cacciare, ma lo spingerà nella trappola di Cruz. Il sicario avrà più facilità di agire in un luogo isolato. Nel frattempo, Maria riceverà da Jana la notizia che Cruz non vuole riammetterla alla tenuta.

La battuta di caccia ha inizio alla tenuta

A La Promessa sarà una giornata piuttosto movimentata con l'arrivo degli ospiti per la battuta di caccia.

I signori si prepareranno all'evento, mentre la servitù avrà qualche difficoltà al lavoro a causa del trambusto per i tanti ospiti di cui occuparsi. Lorenzo simulerà un attacco di sciatica per evitare di partecipare alla battuta di caccia per scongiurare ogni sospetto su di lui quando il sicario eseguirà i suoi ordini. Nel frattempo, Maria incontrerà Salvador e Jana, che non riusciranno a nasconderle la verità su Cruz. I due amici riveleranno a Maria che la marchesa non vuole riammetterla a La Promessa, pur avendo appurato che non è una ladra. Per Jana non sarà un momento facile, perché sentirà la sofferenza della sua amica, ma la cameriera potrà contare sulla presenza di Abel, sempre pronto a sostenerla.

Tutto sembrerà pronto per mettere in atto il piano di Cruz e Lorenzo e la battuta di caccia avrà inizio senza il capitano che giustificherà la sua assenza con i dolori per la sciatica.

Maria soffre per la lontananza dal suo posto di lavoro

Curro avrà delle difficoltà durante l'evento, perché non avrà molta fortuna nella caccia e sarà oggetto di scherno degli altri ospiti.

Alonso prenderà subito le difese del nipote e gli consiglierà di spostarsi in un luogo più favorevole per cacciare. Il marchese non si renderà conto che con il suo suggerimento manderà suo nipote vero la morte, perché lo spingerà in un posto isolato in cui il sicario potrà agire con molta più facilità. Nel frattempo, Pelayo comunicherà a Catalina di aver mandato via Jeronimo da La Promessa per punirlo del furto dell'orologio.

Tuttavia, il conte dirà alla sua fidanzata che Jeronimo resterà come collaboratore nell'attività delle marmellate.

La richiesta di Cruz e il consenso di Lorenzo

Nelle puntate precedenti, Cruz ha dato a Lorenzo l'incarico di uccidere Curro. La richiesta della marchesa non è stata facile da digerire, ma alla fine lui ha deciso di accontentarla. Per mettere in pratica il loro piano, la marchesa e Lorenzo hanno organizzato una battuta di caccia in onore di Curro e assoldato un sicario che dovrà agire facendo sembrare l'omicidio un incidente. Maria invece è stata licenziata da Cruz per il furto dell'orologio di Lorenzo. La cameriera ha gridato a gran voce la sua innocenza, ma la marchesa non ha voluto ascoltarla.

La servitù non si è arresa e sono proseguite le indagini per scoprire il vero colpevole, fino a quando l'orologio non è stato trovato nella stanza di Jeronimo. Quest'ultimo ha ammesso il reato, ma per Maria non è cambiato nulla.