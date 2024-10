Emir andrà con Nihan a casa Soydere e ordinerà a sua moglie di dare fuoco a tutto nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Emir cospargerà di benzina la casa di Kemal e darà l'accendino a Nihan: "Dai fuoco a questa casa, vai tesoro", "Dimostra che non collabori con Kemal". Nihan sarà terrorizzata, ma rifiuterà di compiere un gesto simile ed impedirà ad Emir di appiccare l'incendio mettendosi sulla porta della casa.

Il piano di Kemal per portare via Deniz

Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia nelle prossime puntate e non avrà nessuna intenzione di rinunciare a lei.

Dopo essersi chiarito con Nihan, l'uomo progetterà un piano di fuga per essere finalmente felice con la sua famiglia. Ad aiutare Kemal ci saranno inaspettatamente anche Fehime e Huseyin che saranno complici del rapimento della bambina. Tutto sembrerà procedere alla perfezione e Nihan reciterà la parte della madre disperata, ma Emir non si lascerà convincere da sua moglie. Kozcuoğlu segnalerà subito alla polizia che Kemal ha rapito la sua bambina, anche se non avrà prove certe contro di lui. Hakan metterà in moto la sua squadra per ritrovare la piccola Deniz, mentre Huseyin e Fehime si troveranno con Ayhan, pronti a partire per un luogo segreto in cui saranno raggiunti da Kemal e la bambina. Intanto, a casa Soydere, Zeynep e Tarik inizieranno ad agitarsi per la scomparsa dei genitori, che non daranno segni di vita né risponderanno alle chiamate.

Emir in preda al panico senza Deniz

Emir avrà i nervi a fior di pelle perché sarà certo che tutti stiano complottando contro di lui, comprese Vildan e Leyla. Nihan proverà a far calmare suo marito che accuserà anche lei di essere responsabile del rapimento di Deniz e non si darà pace finché non ritroverà la bambina. "Chiama Kemal e digli di riportare qui Deniz", intimerà Emir a Nihan che però continuerà a dirsi estranea ai fatti.

A quel punto Emir si recherà a casa Soydere e Nihan lo seguirà, consapevole del fatto che suo marito in preda alla rabbia sarebbe capace di qualsiasi cosa. Emir scenderà dalla macchina e dopo aver suonato il campanello inizierà a cospargere di benzina il giardino dei sotto gli occhi terrorizzati ei Zeynep e Tarik. Emir prenderà l'accendino e lo darà a Nihan, ordinandole di dare fuoco a tutto.

"Dai fuoco a questa casa, vai tesoro", dirà Emir, "Dimostra che non hai collaborato con Kemal. La donna si rifiuterà di compiere un gesto simile, ma Emir le ricorderà di quando lei aveva incendiato casa Sezin in preda alla rabbia. Emir metterà alla prova Nihan, dicendole che se non c'entra nulla con il rapimento dovrebbe incendiare senza problemi la casa del rapitore. La donna non vorrà saperne e per impedire a Emir di procedere con l'incendio si metterà sull'uscio di casa.

La reazione di Nihan è stata diversa quando Emir ha rapito sua figlia

Emir ricorderà a Nihan l'episodio dell'incendio di casa Sezin per metterla alla prova, ma il suo trucco non funzionerà. All'inizio della seconda stagione, Emir ha rapito la piccola Deniz per ricominciare a ricattare sua moglie che ha reagito molto male.

Nihan si è precipitata da suo marito che le ha imposto di tornare con lui per rivedere la sua bambina. In preda alla rabbia, la donna si è diretta a villa Sezin a ha dato fuoco alla villa di famiglia per vendicarsi di Emir. Rifiutando di fare la stessa cosa con la casa di Kemal, Nihan ammetterà tra le righe di essere d'accordo con lui e di sapere benissimo dove si trova sua figlia.